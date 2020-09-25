ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

يمتلك البريطاني سائق مرسيدس ستةّ ألقاب في الفئة الملكة، ويسير بثبات على طريق تحقيق لقبه السابع الذي سيسمح له بمعادلة الرقم القياسي الذي يمتلكه البارون الأحمر مايكل شوماخر.

علاوة على ذلك، فإن هاميلتون بات قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم شوماخر بعدد الانتصارات والبالغ 91، وذلك إن نجح بتحقيق الفوز في سباق جائزة روسيا الكبرى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ويرى ساينز أن هاميلتون سائق فذّ ومن بين الأفضل في تاريخ البطولة مثل شوماخر وإيرتون سينا.

فقال: "الأرقام تتكلم عن نفسها، وجميعنا نعلم أن هاميلتون أحد أفضل السائقين في التاريخ. ولسنا بحاجة للنظر إلى الإحصائيات لندرك ذلك".

وأكمل: "هاميلتون كان قادراً على الاستفادة من سيارة مرسيدس بشكل جيد جداً. وبالنسبة لي كسائق، فإن ما يجعلني أعتقد أنه من بين الأفضل هو النظر في البيانات التي يمكننا الاطلاع عليها، سواء فيما يتعلق بأدائه في السباقات الماطرة أو قدرته على إدارة الإطارات".

وتابع: "الأرقام والإحصائيات تمثل أحد جوانب المسألة، وهي التي تبقى في التاريخ بينما يصبح الباقي ذكرى، لهذا فإن شوماخر، سينا وهاميلتون سيُعتبرون الأفضل في التاريخ إلى جانب عظماء آخرين مثل آلان بروست وغيرهم".

وأردف: "هناك سائقون يقدمون أداءً جيداً جداً حتى بالرغم من عدم امتلاكهم لأفضل سيارة. وهاميلتون من بين الأفضل في التاريخ حتى من دون تلك الإحصائيات والأرقام".

من جهته، يرى جورج راسل مواطن هاميلتون وسائق ويليامز، أن البريطانيّ يسير على طريق تحطيم جميع تلك الأرقام، وهذا سيحصل عاجلاً أم آجلاً.

فقال: "أنا واثق أنه سيتجاوز ويتفوق على جميع تلك الإحصائيات، إنه سائق لا يُصدق".

وأكمل: "من الواضح أنه سائق مذهل. لقد كان مستواه رائعاً منذ اليوم الأول الذي قاد فيه سيارة فورمولا واحد، وأنا أكنّ احتراماً هائلاً له".

وتابع: "سيقول الكثير من المنتقدين أن مستواه القوي يعود إلى السيارة التي يقودها. لكنه وفي أغلب الأحيان كان يتفوق على زملائه على نفس السيارة وبنسبة تصل إلى 9 من 10".

واسترسل: "أكنّ احتراماً هائلاً لمايكل شوماخر وكذلك للويس هاميلتون. كلاهما سائقان عظيمان".

واختتم: "لكنني سأكون مسروراً برؤية هاميلتون يعادل الرقم القياسي مع 91 انتصاراً، ويكسره إلى 92، ويبقى طويلاً كرقم قياسيّ لا يُضاهى".