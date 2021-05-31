تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة التالي / ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
فورمولا 1 أخبار

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

يعتقد كارلوس ساينز أنّ زميله السابق لاندو نوريس بوسعه الوصول بفريقه مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"، وذلك بعد توقيع البريطاني عقدًا طويل الأمد مع الفريق المتمركز في ووكينغ.

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

قاد ساينز ونوريس لصالح مكلارين في موسمي 2019 و2020، حيث شكّلا واحدة من أقرب العلاقات في البادوك بينما تقدما بالفريق إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين.

وذلك قبل أن يغادر ساينز للانضمام إلى صفوف فيراري نهاية العام الماضي، لكنّ نوريس واصل تقديم تأدياته المثيرة للإعجاب، مسجلًا منصتي تتويج حتى الآن في هذا الموسم.

وقد كافأت مكلارين سائقها نوريس على تأدياته الأخيرة عبر التوقيع معه لعدة مواسم مُقبلة، مُعلنةً الأسبوع الماضي أنّه سيبقى ضمن صفوف الفريق حتى نهاية 2023 على الأقل.

وضمن معرض حديثه عن صفقة نوريس الجديدة، أبدى ساينز ثقته بأنّ زميله السابق لديه القدرة على قيادة مكلارين نحو قسمة الفورمولا واحد خلال الأعوام المُقبلة، واصفًا إيّاه بأحد أفضل السائقية على الساحة حاليًا.

فقال: "أعتقد بأنّ هنالك بعض السائقين الآن على مستوى مشابه جدًا من الأداء. حيث أضع لاندو بينهم، إذ أنّهم أبطال عالم محتملون كذلك، وبحاجة فقط للسيارة المناسبة لبلوغ ذلك".

وأضاف: "أضع نفسي بينهم كذلك، وشارل (لوكلير) بالطبّع، وأخرين. مستوى المنافسة في الفورمولا واحد مرتفع للغاية إلى حد أننّا معتمدون أكثر على قدرات الفريق عوضًا عن ما يُمكننا نحن تقديمه. لكنني أرى بأنّ لاندو لديه القدرة على الفوز والوصول بمكلارين إلى القمة".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ ساينز ونوريس قد صعدا إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكملا السباق في المركزين الثاني والثالث خلف الفائز ماكس فيرشتابن.

ويشعر ساينز أنّ تلك النتائج تُظهر أنّ الفورمولا واحد "في أيد أمينة للمستقبل"، مُشيرًا إلى الفوارق الطفيفة بين المتصدرين في الوقت الحالي.

فقال: "مستوى السائقين هذا العام مرتفع للغاية. عندما ترى أزمنة التصفيات للجميع، وتلاحظ وجود سائقين شباب قريبين من سائقين مثل لويس (هاميلتون)، إنه مستوى رائع للغاية".

وأكمل: "أنا ممتن كوني أتشارك شبكة الانطلاق مع العديد من السائقين الموهوبين وأقارن نفسي معهم، حيث يدفعك ذلك أكثر من أي شيء آخر إلى مواصلة إيجاد حدود قُصوى جديدة".

المشاركات
التعليقات
شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

المقال السابق

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

المقال التالي

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

2
فورمولا 1

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

3
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

4
موتو جي بي

ميلر: التغطية التلفزيونية لحادثة موجيللو المميتة في موتو3 "لا تُغتفر"

5
فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

أحدث الأخبار
وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"
فورمولا 1

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"
فورمولا 1

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

10س
شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة
فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

30-05-2021
تحليل: كيف ستتعلم مرسيدس من أخطائها في موناكو؟
فورمولا 1

تحليل: كيف ستتعلم مرسيدس من أخطائها في موناكو؟

30-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

ميلر: التغطية التلفزيونية لحادثة موجيللو المميتة في موتو3 "لا تُغتفر"
موتو جي بي موتو جي بي

ميلر: التغطية التلفزيونية لحادثة موجيللو المميتة في موتو3 "لا تُغتفر"

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

هاميلتون متفاجئ من وتيرة فيراري "القويّة" في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون متفاجئ من وتيرة فيراري "القويّة" في موناكو

أحدث الأخبار

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.