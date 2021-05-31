ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

قاد ساينز ونوريس لصالح مكلارين في موسمي 2019 و2020، حيث شكّلا واحدة من أقرب العلاقات في البادوك بينما تقدما بالفريق إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين.

وذلك قبل أن يغادر ساينز للانضمام إلى صفوف فيراري نهاية العام الماضي، لكنّ نوريس واصل تقديم تأدياته المثيرة للإعجاب، مسجلًا منصتي تتويج حتى الآن في هذا الموسم.

وقد كافأت مكلارين سائقها نوريس على تأدياته الأخيرة عبر التوقيع معه لعدة مواسم مُقبلة، مُعلنةً الأسبوع الماضي أنّه سيبقى ضمن صفوف الفريق حتى نهاية 2023 على الأقل.

وضمن معرض حديثه عن صفقة نوريس الجديدة، أبدى ساينز ثقته بأنّ زميله السابق لديه القدرة على قيادة مكلارين نحو قسمة الفورمولا واحد خلال الأعوام المُقبلة، واصفًا إيّاه بأحد أفضل السائقية على الساحة حاليًا.

فقال: "أعتقد بأنّ هنالك بعض السائقين الآن على مستوى مشابه جدًا من الأداء. حيث أضع لاندو بينهم، إذ أنّهم أبطال عالم محتملون كذلك، وبحاجة فقط للسيارة المناسبة لبلوغ ذلك".

وأضاف: "أضع نفسي بينهم كذلك، وشارل (لوكلير) بالطبّع، وأخرين. مستوى المنافسة في الفورمولا واحد مرتفع للغاية إلى حد أننّا معتمدون أكثر على قدرات الفريق عوضًا عن ما يُمكننا نحن تقديمه. لكنني أرى بأنّ لاندو لديه القدرة على الفوز والوصول بمكلارين إلى القمة".

جديرٌ بالذكر أنّ ساينز ونوريس قد صعدا إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكملا السباق في المركزين الثاني والثالث خلف الفائز ماكس فيرشتابن.

ويشعر ساينز أنّ تلك النتائج تُظهر أنّ الفورمولا واحد "في أيد أمينة للمستقبل"، مُشيرًا إلى الفوارق الطفيفة بين المتصدرين في الوقت الحالي.

فقال: "مستوى السائقين هذا العام مرتفع للغاية. عندما ترى أزمنة التصفيات للجميع، وتلاحظ وجود سائقين شباب قريبين من سائقين مثل لويس (هاميلتون)، إنه مستوى رائع للغاية".

وأكمل: "أنا ممتن كوني أتشارك شبكة الانطلاق مع العديد من السائقين الموهوبين وأقارن نفسي معهم، حيث يدفعك ذلك أكثر من أي شيء آخر إلى مواصلة إيجاد حدود قُصوى جديدة".