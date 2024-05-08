ساينز: نوريس استحق "وقوف الحظ بجانبه بعض الشيء" من أجل تحقيق الفوز في ميامي

بعد 110 سباقات و16 منصة تتويج، بات سائق مكلارين فائزًا في الفورمولا 1 بعدما استفاد من دخول سيارة الأمان في سباق جائزة ميامي الكبرى إثر الحادثة بين كيفن ماغنوسن ولوغان سارجينت.

وكان نوريس في المركز الرابع عندما بدأ منافسوه في الأمام في إجراء توقفاتهم الأولى والوحيدة، والتي قاموا بها مباشرة قُبيل دخول سيارة الأمان.

وفي ظل تواجده في الصدارة بعدما توقفات منافسيه، تمكن سائق مكلارين من إجراء توقف مجاني وخرج وهو ما يزال في المركز الأول بفضل الإبطاء الذي تعرض له ماكس فيرستابن من سيارة الأمان.

وكان ساينز سائقًا آخر لم يستفد من سيارة الأمان، حيث شعر بأنه "كان ليفوز بالسباق" إذا ما توقف متأخرًا بلفة.

لكن الإسباني في المقابل يرى بأن تلك "الظروف المواتية" لا تنتقص من فوز نوريس، حيث يشعر سائق فيراري بأن البريطاني استحق تمامًا هذا الانتصار.

حيث قال: "أعتقد بأن الحظ يأتي لمن يستحقوه، ولاندو أحد هؤلاء الذين استحقوا بعض الحظ من أجل الفوز بسباقه الأول".

وأضاف: "أعتقد أننا نعلم بيننا نحن السائقون من يستحق الفوز بالسباقات ومن يقود ضمن مستوى تحقيق الانتصارات. وجميعنا يعلم بأن لاندو يقود في مستوى الفائزين، لذلك عندما حقق ذلك أخيرًا، كنا جميعًا سعداء من أجله".

وتابع: "هنالك دومًا عامل الحظ هذا في الفورمولا 1 والذي حصل عليه لاندو وفاز بالسباق. لكنه يقود مثل الفائزين بالسباقات منذ العديد من السنوات الآن، ويستحق هذا الفوز. بالحظ أو بدونه، لا يهم".