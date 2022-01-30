ساينز: نموذج نفق الهواء يُظهر حجم تغييرات قوانين الفورمولا واحد

تضع فرق الفورمولا واحد اللمسات الأخيرة على تصاميم سياراتها لموسم 2022 قبيل إطلاقها وخوض التجارب التحضيريّة الأولى في برشلونة الشهر المقبل.

وفي حين أن لا فريق أكمل بعد سيارته الجديدة في مصنعه، أشار ساينز إلى أنّه شاهد ما يكفي من نوايا تصميم فيراري ليُدرك مدى تغيّر مظهر سيارات 2022.

وبحديثه في نهاية يوم تجارب فيراري بسيارة 2018 على حلبتها فيورانو كجزء من تدريب إحمائي لسائقيها، قال ساينز أنّه متعطّشٌ ليكون فريقه قادرًا أخيرًا على الكشف عن "سرّه".

وقال الإسباني: "شاهدت التصميم في الكثير من تقديمات باوربوينت ونفق الهواء. لنقل أنّ سيارة 2022 مختلفة للغاية عمّا اعتدنا على رؤيته في الأعوام الماضية في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لا يسعني الانتظار لإظهارها للتيفوزي. الأمر أشبه بوجود سر، لكنّنا نريد الإفصاح عنه في أقرب وقتٍ ممكن".

وأكمل: "لم يعد هناك الكثير من الوقت المتبقي الآن. أحرص على الكشف عن السيارة لجميع التيفوزي، وكذلك قيادتها في أقرب وقتٍ ممكن".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: دافيدي كافازا

كما بدا زميله شارل لوكلير حريصًا على استكشاف ما سيكون عليه أداء السيارة عندما تطأ أرض الحلبة للمرّة الأولى في برشلونة.

وقال أصيل موناكو: "سيكون 2022 عامًا مهمًا للغاية. إنّه عامٌ مميّزٌ جدًا لأنّ لدينا سيارة جديدة بالكامل".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا حقًا للتواجد في برشلونة للتجارب الشتويّة الأولى لاختبار السيارة. آمل أن نكون تنافسيين بالقدر الذي نريده بعد كلّ العمل الذي أنجزناه على مدار العام الماضي حتّى هذه النقطة".

وفي حين أنّ اختبارات ساينز ولوكلير في فيورانو اقتصرت على سيارة "اس.اف71اتش" من موسم 2018، وذلك بسبب الضبابيّة المحيطة بقوانين اختبارات 2022، فإنّه كانت هناك قيمة مضافة من تلك التجارب.

وقال ساينز أنّه كان من الجيّد على وجه الخصوص "صدم" الجسد عبر تذكيره بما تكون عليه قيادة سيارة فورمولا واحد.

وقال الإسباني: "دائمًا ما تكون هكذا اختبارات مفيدة، كما أنّ العودة إلى القيادة في سيارة 2018 ممتعة".

وأضاف: "تتلقى الصدمة الأولى للجسد كرياضي أو كسائق فورمولا واحد، وتقول في نفسك: أحتاج لقيادة هذا الوحش".

وأكمل: "كما أنّك تحتاج لتجهيز رقبتك، والجزء السفلي من ظهرك، والعديد من الأطراف الأخرى لتذكيرها بأنّها جزء من جسد سائق فورمولا واحد وأنّ ذلك قاسٍ".

واختتم بالقول: "كذلك بالنسبة للعقل لاستعادة السرعة التي تعوّد عليها. فضلًا عن الحديث إلى المهندسين، وتطوير إعدادات السيارة ومحاولة تقريبها ممّا أريده. تعود إلى دائرة العمل وذلك أمرٌ ممتعٌ على الدوام".