ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

حقق ساينز ثاني قطب انطلاق أول له على التوالي في 2023، وذلك على حلبة مارينا باي، كما نجح بالاستفادة من معاناة سيارة ريد بُل ليقود السباق ويحرز الفوز منهياً سلسلة انتصارات ريد بُل المتتالية.

لكن الإسباني أكد بأن مشاكل سيارته فيراري لم تتغير رغم الأداء القوي في سنغافورة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك أمور أساسية في السيارة لم تتغير منذ بداية الموسم".

وأكمل: "ما زال السيارة غير مثالية في بعض النواحي، وجيدة جداً في نواحٍ أخرى، وهناك حلبات مثل مونزا وسنغافورة ناسبت سيارتنا بشكل جيد جداً، بينما كانت حلبات مثل زاندفورت وسيلفرستون، صعبة جداً بالنسبة لنا".

وأضاف: "ما زالت سيارة صعبة، وما زلنا نحاول إيجاد الإعدادات المناسبة. كنا نعمل بشكل كبير لمحاولة إيجاد نافذة العمل المثالية، وربما لم نجدها بعد".

واسترسل: "لهذا كنت أحاول تجربة عدة أمور في كل جولة. في سنغافورة وخلال السباق كان علينا كذلك إدارة الإطارات ومعدلات التآكل وهي نقاط الضعف التي ما زالت بحاجة للمعالجة".

ولا يعلم ساينز إن كانت هناك حلبات ستناسب فيراري كما كان الحال في مونزا وسنغافورة، في بقية جولات الموسم.

فقال: "لست واثقاً. ليست هناك حلبات مقبلة مماثلة في خصائصها لحلبتي سنغافورة ومونزا".

وأكمل: "بالتالي من المستحيل التوقع".

وأضاف: "لكن، يبدو أننا سريعون في التصفيات ونعاني بعض الشيء خلال السباقات".

واختتم: "ما زلت أعتقد بأننا لم نكن سيارة السباق الأسرع في سنغافورة، وما زلنا بحاجة لإدارة الإطارات كي نفوز. بالتالي لا بد من الثناء بشكل كبير على الطريقة التي أدارت بها فيراري السباق".