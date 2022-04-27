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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

ساينز: ميكانيكيو فيراري رحّبوا باعتذار ريكاردو بعد حادثة إيمولا

قال كارلوس ساينز أنه وميكانيكيّ فريقه فيراري قد شكروا دانيال ريكاردو على سلوكه اللائق بالاعتذار منهم على حادثة اللفة الأولى التي جمعته بالإسباني في سباق إيمولا نهاية الأسبوع الماضي.

ساينز: ميكانيكيو فيراري رحّبوا باعتذار ريكاردو بعد حادثة إيمولا

كان ساينز متحمسًا لتحقيق نتيجة جيدة في معقل فيراري، وذلك بعد خيبة الآمل التي عانى منها إثر انسحابه المبكر من جائزة أستراليا الكبرى.

لكن الأمور لم تعرف سبيلًا آخر في إيمولا، إذ وبعد ثوانٍ معدودة من انطلاقة سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، اصطدم ريكاردو بسيارة ساينز عند المنعطف المزدوج الأول ودفعه إلى المنطقة الحصوية.

وبينما تمكن ريكاردو من مواصلة السباق، دون القدرة على التعافي بشكل كبير، خرج ساينز من السباق على الفور ليسجّل انسحابه الثاني على التوالي.

وعلى الفور مباشرة عقب السباق، عمد ريكاردو إلى التوجّه إلى مرآب فيراري كي يعتذر من ساينز، إذ كانت تلك لفتة لاقت تقديرًا كبيرًا.

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"ذلك يخبر الكثير عن دانيال كرياضي، كونه مباشرة عقب السباق، وفي ظل أنه بدا عليه صعوبة السباق الذي خاضه، كان أول أمر يفعله هو القدوم إلى مرآب فيراري والاعتذار مني" قال ساينز.

وأضاف: "جميع الميكانيكيين كانوا حاضرين معي وجميعنا شكرناه على تلك اللفتة. لهذا لا ضغائن مع دانيال بسبب ما حدث".

وتابع: "كان يمكن أن يحدث ذلك مع أي حد على المسار اليوم. لكن لسوء الحظ حصل لي، وأنا عائد من حادثة أخرى في ملبورن".

وأكمل: "ما حدث قد حدث. الحادثة لا تحمل أي لغز في الحقيقة. أعتقد إذا ما رأيتم الصور من على السيارة وما حصل، فسيكون الأمر واضح للجميع".

واختتم: "الأمر الصعب هو أن تلك الحادثة أتت مباشرة بشكل متتالٍ بعد السابقة. ولكن سيكون هنالك دومًا ذلك السباق الذي تُخطئ فيه وذلك الذي تخرج منه بخارج إرادتك".

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