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ساينز: من يسخرون من انتقالي لفيراري "بوسعهم الضحك قدر ما شاؤوا"

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ساينز: من يسخرون من انتقالي لفيراري "بوسعهم الضحك قدر ما شاؤوا"
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قال كارلوس ساينز الإبن أنّ بوسع المشجّعين الذين يمزحون حيال انتقاله إلى فيراري لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد "الضحك قدر ما شاؤوا"، وأنّه يعتبر بعض أفكارهم "مسليّة".

سينضمّ سائق مكلارين الحالي إلى فيراري العام المقبل بعد توقيعه على عقدٍ بعامين في مايو الماضي، ليحلّ محلّ سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات.

وتمرّ فيراري حاليًا بموسمٍ صعب يشهد تواجدها في المركز السادس في بطولة الصانعين، لتتراجع بذلك من منافستها إلى مرسيدس على لقب 2019 إلى التواجد بين فرق الوسط.

ومن بين تلك الفرق فريق مكلارين، الذي يقود لصالحه ساينز حاليًا، والذي يتواجد في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 32 نقطة عن فيراري.

وأدّى ذلك إلى تداول الكثير من الأسئلة حيال مغادرة ساينز لمكلارين، وانتشرت العديد من الصور المُضحكة على وسائل التواصل الاجتماعيّة لتسخر من هذا الانتقال الوشيك.

لكنّ ساينز قال أنّه يضحك عند رؤية تلك المزحات، وأنّه يستمتع ببعض المحتوى المسليّ الذي يُنتجه المشجّعون حول سائقي الفورمولا واحد.

وقال ساينز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكنهم الضحك قدر ما شاؤوا بكلّ صدق".

وأضاف: "أعتقد بأنّها مزحٌ مسلية، بعضها على الأقلّ. يملك الناس الكثير من الوقت ويُمكنهم التوصّل إلى بعض الأفكار المسلية جدًا. أضحك على بعضها في الحقيقة".

وأردف: "عندما أجد نكاتًا حولي أو حول السائقين، فإنّني أكون أوّل من يضحك ويستمتع بها. لا يعني ذلك أنّهم مصيبون أو مخطئون، بل هي نكاتٌ مسلية فحسب".

ودائمًا ما شدّد ساينز على أنّه لا يشعر بالخوف من الانتقال إلى فيراري، التي سيُجاور في صفوفها شارل لوكلير.

وسيبقى ساينز ملتزمًا بمساعدة مكلارين على الفوز بالمعركة على المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين أمام ريسينغ بوينت ورينو حتّى نهاية موسم 2020.

ويُعدّ تركيز ساينز على تلك المهمّة عاليًا لدرجة أنّه لم يبحث بعد عن مكانٍ للعيش فيه في إيطاليا عندما ينتقل إلى فيراري، حيث يُحبّذ تكريس كلّ جهوده وطاقته للعمل مع فريقه الحالي.

وقال الإسباني: "يُحاول فريقي، أكثر منّي، إيجاد مكانٍ لي (منزل)".

وأضاف: "كما تعلمون فإنّني لا أزال أركّز على موسمي هذا العام".

وأكمل: "لكن حالما ينتهي الموسم، فإنّني سأبدأ بالتفكير في العام المقبل، سأنتقل إلى إيطاليا عندما يكون ذلك مناسبًا".

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الكاتب مروان الوافي

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