ساينز: من الصعب تصديق أسلوب لوكلير "السريع بشكلٍ جنوني" في سيارة فيراري

انضمّ ساينز إلى فيراري لموسم 2021 وتعاون مع لوكلير من أجل مساعدة الفريق على تحقيق المركز الثالث في بطولة الصانعين أثناء تعافي الفريق من أسوأ مواسمه منذ 40 عامًا.

وأكمل ساينز الموسم خامسًا في ترتيب بطولة السائقين، متقدّمًا بـ 5.5 نقاط على لوكلير، وحقّق أربع منصّات تتويج على مدار الموسم. في المقابل اقتصر لوكلير على منصّة تتويج واحدة، لكنّه أحرز قطب الانطلاق الأوّل مرّتين.

وشعر ساينز ولوكلير أنّهما تعلّما الكثير من بعضهما ضمن عامهما الأوّل كزميلَين، لكنّ ساينز كشف بأنّه وجد صعوبة في البداية لتصديق كيف يقود لوكلير السيارة بتلك السرعة خلال التجارب الشتويّة.

وقال الإسباني: "منذ لحظة وصولي إلى التجارب الشتويّة في البحرين فقد كانت لديّ الكثير من الأشياء لتعلّمها من شارل".

وأضاف: "طريقة قيادته لسيارة فيراري على وجه الخصوص ليكون بتلك السرعة طوال العام، فقد تعيّن عليّ ملاءمة نفسي معها، كان عليّ نسخ الكثير من الأشياء التي كنت أشاهدها في البيانات".

وأكمل: "كان من الصعب تصديق أنّ من الممكن فعل ذلك في بعض الأحيان، وكان سريعًا جدًا لدرجة صادمة في الحقيقة".

وأردف: "لكنّني بدأت بالتأقلم ومحاولة التعلّم منه بشكلٍ تدريجي، وتمكّنت من الوصول إلى مستوى جيّد".

وواصل حديثه بالقول: "لا تزال هناك أشياء سنعمل عليها خلال العطلة الشتويّة، إنّه أقوى منّي بكثير في جوانب معيّنة. سنتبادل بعض المعلومات وسنُحاول أن نُصبح سائقَين أفضل من خلال التعلّم من بعضنا البعض".

وشكّل لوكلير وساينز صداقة مقرّبة خارج المسار وداخله، وهو ما عزّز أداء فيراري وحسّن حظوظها مؤخّرًا.

وقال لوكلير: "تعلّمنا الكثير. مثلما هو الحال دائمًا فعندما يكون لك زميلٌ جديد فإنّك تتعلّم على الدوام، هناك مثلًا طرقٍ جديدة لمقاربة كارلوس لعطلة نهاية الأسبوع وطريقة عمله وموهبته وسرعته النقيّة، وكذلك طريقة عبوره المنعطفات".

ثمّ تابع: "حظي بعامٍ مدهش، ومن الواضح أنّه دفعني بقوّة لمحاولة تقديم أداء أفضل في كلّ سباق وكان ذلك مثيرًا للاهتمام".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أحد نقاط قوّة كارلوس هي إدارته للسباق والإطارات، وربّما كانت تلك نقطة ضعفي من 2019. تحسّنت كثيرًا كسائق في 2020، ومجدّدًا هذا العام، وساهم كارلوس في ذلك جزئيًا هذا العام".

وأكمل ساينز ولوكلير أربعة من السباقات الخمسة الأخيرة من موسم 2021 على مقربة من بعضهما البعض، وخاضا معركة حامية على المركز السابع بينهما في جائزة المملكة العربيّة السعوديّة.

وشعر ساينز بالثقة حيال قدرة منافستهما على نقلهما إلى "مستوى أفضل في الموسم المقبل، وإفادة فيراري من خلال ذلك".

وقال في هذا الصدد: "إنّها لمنافسة رائعة، وإنّه لزميلٌ رائع، فضلًا عن أنّه شابٌ رائعٌ للغاية ليكون زميلًا لي".