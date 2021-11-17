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ساينز: منطقة حصويّة كانت لتحلّ واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

قال كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّ واقعة المنعطف الرابع بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في البرازيل تُعدّ مثالًا واضحًا لسبب حاجة الفورمولا واحد للمزيد من المناطق الحصويّة عوضًا عن مناطقة الخروج الآمن الأسفلتيّة.

ساينز: منطقة حصويّة كانت لتحلّ واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

بذل فيرشتابن كلّ ما في وسعه في سباق الأحد في البرازيل لمنع هاميلتون الأسرع من تجاوزه في ظلّ تواصل المعركة المحتدمة بينهما على لقب 2021.

ودفع فيرشتابن منافسه هاميلتون خارج المسار في المنعطف الرابع من اللفّة الـ 48 بعد محاولة البريطاني تجاوزه من الجهة الخارجيّة. وعبر السائقان على منطقة الخروج الآمن خارج المسار قبل أن يعودا إليه على سرعة عالية.

ولاحظت إدارة السباق الواقعة، لكنّها آثرت عدم التحقيق فيها، وهو ما أطلق جدلًا واسعًا بالنظر إلى توجيه عقوبات 5 ثوانٍ لقاء حوادث مشابهة، وأبرزها الواقعة التي جمعت لاندو نوريس بسيرجيو بيريز في النمسا.

وقال الإسباني: "أعتقد شخصيًا بأنّ هذه المشكلة ستُحلّ من خلال منطقة حصويّة عند مخرج المنعطف الرابع".

وأضاف: "أعتقد بأنّكم شاهدتم كذلك بعض السيارات عند الانطلاقة، بما فيها سيارتي، تعبر بشكلٍ واسع عند المنعطف الرابع. لو كانت هناك منطقة حصويّة لما توجّهنا إلى هناك".

وأردف: "عوضًا عن أن تكون تلك مشكلة بالنسبة للمراقبين، فلو وضعوا منطقة حصويّة هناك فلن تظهر تلك المشكلة لمايكل ماسي (مدير السباق) ولويس وماكس ولا نحن".

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وتأتي دعوة ساينز للمناطق الحصويّة لتنضمّ إلى الدعوات السابقة على إثر معاناة الفورمولا واحد في الأعوام الأخيرة لمراقبة حدود المسار بشكلٍ ثابت.

ويأمل الإسباني إجراء تعديلات على حلبة إنترلاغوس، خاصة أنّ المسار لا يستضيف سباقات الموتو جي بي".

وقال في هذا الصدد: "نواصل المطالبة بالمناطق الحصويّة. ونأمل أن يحدث ذلك في المستقبل، خاصة على حلبة مثل ساو باول التي لا تتسابق عليها الموتو جي بي".

واختتم: "نريد أن تعود المناطق الحصويّة لأنّنا لن نكبح بشكلٍ متأخّرٍ جدًا عند المنعطف الرابع حينها".

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