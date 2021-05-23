ساينز: منصة التتويج في موناكو ليست بالمذاق الذي ينبغي

قدّم الإسباني أداءً محكماً حول شوارع مونتي كارلو ليظفر بالمركز الثاني خلف الفائز بالسباق ماكس فيرشتابن.

ولكنه كان يقود سيارة فيراري الوحيدة في السباق حيث أجبر لوكلير على الانسحاب بعد أن اكتشف الفريق مشكلةً في محور التشغيل على سيارته قبل أن يتوجه لشبكة الانطلاق.

وتعرض لوكلير لحادث في التصفيات يوم السبت، لكن الفريق منحه الضوء الأخضر لاستخدام ذات علبة التروس عوض تغييرها والحصول على عقوبة التراجع عدّة مراكز على شبكة الانطلاق.

ومع خروج لوكلير من السباق حتّى قبل أن يبدأ، قال ساينز بأنّه شعر بعبء إضافي وأنّه كان بالإمكان أن تسير عطلة نهاية الأسبوع على نحوٍ أفضل بالنسبة له ولزميله.

"إنّها نتيجة جيّدة" قال ساينز بعد السباق، مضيفاً: "إذا أخبرتني قبل القدوم لموناكو بأنّني سأنهي ثانياً، كنت لأقبل ذلك بكلّ تأكيد".

وأكمل: "لكنّها حيثيات عطلة نهاية الأسبوع ككُلّ: تحقيق شارل لقطب الانطلاق الأوّل، وإخفاقي في التصفيات بالأمس خلال لفة جيّدة، وربّما مذاق ذلك ليس جيّداً كما ينبغي".

وتابع: "لكن أنا واثق بأنّه عندما أنظر للوراء وأفكر في عطلة نهاية الأسبوع، سأكون سعيداً وفخوراً للغاية بها. أعتقد بأنّ فيراري، كفريق، يجب أن تكون فخورة بالسيارة وبالتقدّم الذي حققته هذا العام".

وكان ساينز يحتلّ المركز الثالث في المراحل الأولى من السباق خلف فالتيري بوتاس، لكنّه تقدّم للمركز الثاني بعد أن وجد سائق مرسيدس نفسه مجبراً على الانسحاب بسبب مشكلة في الإطار الأمامي الأيمن خلال وقفة الصيانة.

وعندما سُئِل عمّا إذا كانت ذهنيته مختلفة خلال السباق بسبب ما حصل للوكلير، أجاب ساينز: "نعم. عندما ترى السيارة الأخرى لا تنطلق من قطب الانطلاق الأوّل فإنّ المسؤولية تقع فجأةً على عاتقك لإنقاذ عطلة نهاية الأسبوع".

واستطرد: "تريد أن تمنح الفريق على الأقلّ منصة تتويج بعد انسحاب السيارة الأخرى من قطب الانطلاق الأوّل. كان الأمر مرتبطاً بالحصول على انطلاقة جيّدة، وخلال التوقفات كان هناك الكثير من الزحام وكنّا نتقدّم على السيارات المتأخرة بسرعة".

واختتم: "بالطبع واجه فالتيري مشكلة خلال وقفة الصيانة ولكن حتّى دون ذلك كنت مرتاحاً للغاية مع السيارة اليوم. شعرت بأنّ الفريق كان يستحقّ على الأقلّ منصة تتويج خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".