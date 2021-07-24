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ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري بأنّ فريقه السابق مكلارين "لديه على الأرجح أكثر سيارة فورمولا واحد يصعُب تجاوزها"، وذلك بعدما أكمل سباق جائزة بريطانيا الكبرى خلف دانيال ريكاردو سائق الفريق البريطاني.

ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها

بعد مغادرته صفوف مكلارين والانتقال إلى فيراري، أحيانًا ما واجه ساينز فريقه السابق على المسار، حيث يتنافس الفريقان على المركز الثالث في بطولة الصانعين هذا الموسم، المعركة التي تلعب الآن في صالح مكلارين المتفوقة بفارق 15 نقطة.

وقد سجّلت جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي آخر المعارك التي جمعت ساينز وفريقه السابق، حيث علِق الإسباني في ظلّ ريكاردو لفترات طويلة من سباق سيلفرستون بينما كانا يتنافسان على المركز الخامس.

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وعلى غرار ما حدث في سباقات ماضية، فلم يتمكن ساينز من تجاوز سيارة مكلارين ضمن معركة مباشرة، حيث شكّل الأداء المتميّز لسيارة مكلارين على المقاطع المستقيمة متسلّحة بمحرك مرسيدس صعوبة كبيرة على سيارة فيراري.

"لسوء الحظ حدث ذلك معي في بضع مناسبات حتى الآن، أن أعلق خلف سيارة مكلارين ولا أكون قادرًا على التجاوز" قال ساينز.

وأضاف: "ليس ذلك أمرًا مفاجئًا، فلديهم وتيرة قوية للغاية على المقاطع المستقيمة، واستعمال جيد للغاية كذلك للطاقة على مخرج المنعطفات، إذ يمكن القول بأن لديهم على الأرجح أحد أكثر السيارات التي يصعُب تجاوزها في البطولة".

هذا وشعر ساينز بالإحباط إثر فشل محاولة توقّفه الاستباقي على ريكاردو بسبب وقفة الصيانة البطيئة من فريقه فيراري، والتي تركته عالقًا في منصة الصيانة لعشر ثوانٍ إضافية.

وقد جعل ذلك ساينز في نهاية المطاف عالقًا خلف الأسترالي حتى نهاية السباق.

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حيث عقّب على ذلك قائلًا: "نعم، كنا متأخرين للأسف بخطوة خلف ريكاردو طوال السباق. كنا على إطارات ميديوم في البداية، ومن ثمّ حاولنا القيام بتوقف استباقي عليه مع وتيرة قوية خلال اللفات النظيفة، لكن تعين عليّ البقاء خلفه من جديد بعد وقفة الصيانة البطيئة".

وأكمل: "كان الوضع أكثر صعوبة على إطارات هارد، وكان التجاوز أصعب بكثير، كما واجهت صعوبة في الانعطاف ولم أتمكن من مجاراته على السرعات العالية. حتى بالرغم من وجودي ضمن نطاق دي آر سي، إلّا أنني لم أكن قريبًا منه بالقدر الكافي للإقدام على التجاوز".

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فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"

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