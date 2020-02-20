ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة

كشفت ريسينغ بوينت النقاب عن سيارتها الجديدة "آر.بي20" خلال اليوم الافتتاحي للتجارب الشتوية على حلبة برشلونة يوم أمس الأربعاء، مُسدلة الستار عن تصميم مشابه للغاية لسيارة مرسيدس الفائزة ببطولة الموسم الماضي "دبليو10".

وقال آندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت أنّ الفريق "خاطر بشكل كبير" باتّباعه مقاربة مرسيدس في التصميم، لكنّ ذلك أثار حفيظة بعض منافسي فريقه من مجموعة الوسط والذين ليست لديهم ارتباطات بأيّ من فرق الصدارة.

وضمن معرض حديثه يوم أمس، سُئِل ساينز عن الضغط الذي يقع على فريقه بعدما شقّ طريقه إلى المركز الرابع في بطولة الصانعين العام الماضي، حيث أوضح الإسباني كيف سيكون هنالك دومًا ضغط على فريقه بالنظر إلى تاريخ الفوز بالسباقات والبطولات، لكنّه أضاف أنّ الحظيرة البريطانية قد واجهت تحديًا إضافيًا تمثّل في منافسة فرق الوسط التي تعمل عن قُرب مع فرق الصدارة.

فقال: "أعتقد بأنّ فريقًا مثل مكلارين سيكون دومًا عُرضة لضغط تقديم الأداء المأمول. إنّه أحد أفضل الفرق في تاريخ البطولة، ونعلم أنّ المركز الرابع أو الخامس ما يزالان نتيجة بعيدة عمّا تريد مكلارين التواجد فيه".

وأضاف: "لكنّ مكلارين تعي كذلك أنّه ما يزال من المبكّر للغاية وضع أنفسنا في تلك المكانة مع مشروعنا الجديد، إذ نتطلّع إلى أهداف متوسطة إلى طويلة المدى من أجل العودة للمنافسة في الصدارة من جديد. من الصعبب للغاية الجزم بذلك في الوقت الحالي. بوسعكم رؤية بعض الفرق الأصغر تحصل على الكثير من المساعدة من الفرق الأكبر، لذا وإذا أتوا إلى هنا مع سيارة مشابهة للغاية لسيارات العام الماضي من ريد بُل أو مرسيدس، فسيكون من الصعب للغاية على مكلارين تحقيق مثل تلك الخطوة الكبيرة".

وأكمل: "لا نعتمد على ما يقوم به الآخرون، ولكن على ما بمقدورنا تحقيقه. في الوقت الحالي يُمكننا فقط التركيز على أنفسنا، مواصلة تحقيق الخطوات التي نقوم بها، مثل سيارتنا الجديدة والخروج إلى الحلبة وقطع العديد من اللفّات، حيث أشعر بالفعل أنّ سيارة هذا الموسم تمثّل خطوة نحو الأفضل مقارنة بسابقتها".

واختتم: "هذا هو الأمر الوحيد الذي بوسعنا القيام به في الوقت الحاضر، حيث لا يسعنا التفكير فيما يقوم به الآخرون".

جديرٌ بالذكر أنّ مكلارين تتزوّد بمحرّكات رينو، لكنّها لا تتمتّع بأيّة ارتباطات تقنية مع الصانع الفرنسي. كما أنّه من المقرّر أن تنتقل الحظيرة البريطانية للتزوّد بوحدات طاقة مرسيدس بدءًا من موسم 2021.