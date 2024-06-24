ساينز: مكلارين تملك الحزمة الأفضل في الفورمولا 1 الآن

يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ مكلارين هي الحزمة الأفضل في الفورمولا 1 ولا تعاني من تقلّبات الأداء التي واجهتها حتّى ريد بُل.

في حين أنّ نوريس خسر المعركة على الفوز في إسبانيا، إلّا أنّ الوتيرة التي كان قادرًا على تقديمها أثناء اقترابه من الفائز ماكس فيرستابن أشارت إلى حجم التقدّم الذي حقّقه الفريق.

ويرى ساينز في حقيقة أنّ مكلارين لا يبدو أنّها تُعاني من أيّة نقاط ضعفٍ رئيسيّة أنّ ذلك يضعها في أعلى الهرم حاليًا.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ السيارة الأكثر استقرارًا الآن هي مكلارين بكلّ صدق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ريد بُل تُعاني على بعض الحلبات. وكذلك الحال بالنسبة إلينا. مكلارين سريعة في كلّ مكان. إنّهم سريعون في المنعطفات البطيئة، ويعبرون المنعطفين الثالث والتاسع بأقصى طاقة. إنّهم الأسرع في المنعطف الخامس".

وأردف: "لذا لا أرى مكلارين تُعاني من أيّة نقاط ضعف الآن. وبالنسبة لي فإنّ ريد بُل لا تزال في المقدّمة كذلك. لكنّ مكلارين سريعة في كلّ مكان، وذلك مثيرٌ للإعجاب".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه لا يشكّ قطّ في أنّ نوريس كان ليتغلّب على فيرستابن في إسبانيا لو لم يتراجع الأخير إلى المركز الثالث مبكّرًا ويخسر الكثير من الوقت خلف جورج راسل.

وقال: "أعتقد بأنّه لو تمتّع لاندو بأفضليّة المركز على المسار لكان من الصعب التغلّب عليه اليوم. كانت المعركة متقاربة جدًا بينهما. وكانا متقدّمين بـ 18 (15 في الحقيقة) ثانية على البقيّة".

وعندما سُئل إن كان يشعر أنّ مكلارين امتلكت السيارة الأسرع، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّ مكلارين بدت سريعة، وكانت كذلك في نهاية كلّ فترة على وجه الخصوص، وهو ما شاهدناه لعدّة سباقات حتّى الآن. تبدو مستويات تآكل إطاراتهم جيّدة".