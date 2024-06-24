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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ساينز: مكلارين تملك الحزمة الأفضل في الفورمولا 1 الآن

بالرغم من أنّ خسارة لاندو نوريس للفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، إلّا أنّ فيراري تعتقد بأنّ مكلارين هي السيارة الأكثر تنافسيّة الآن.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ مكلارين هي الحزمة الأفضل في الفورمولا 1 ولا تعاني من تقلّبات الأداء التي واجهتها حتّى ريد بُل.

في حين أنّ نوريس خسر المعركة على الفوز في إسبانيا، إلّا أنّ الوتيرة التي كان قادرًا على تقديمها أثناء اقترابه من الفائز ماكس فيرستابن أشارت إلى حجم التقدّم الذي حقّقه الفريق.

ويرى ساينز في حقيقة أنّ مكلارين لا يبدو أنّها تُعاني من أيّة نقاط ضعفٍ رئيسيّة أنّ ذلك يضعها في أعلى الهرم حاليًا.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ السيارة الأكثر استقرارًا الآن هي مكلارين بكلّ صدق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ريد بُل تُعاني على بعض الحلبات. وكذلك الحال بالنسبة إلينا. مكلارين سريعة في كلّ مكان. إنّهم سريعون في المنعطفات البطيئة، ويعبرون المنعطفين الثالث والتاسع بأقصى طاقة. إنّهم الأسرع في المنعطف الخامس".

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وأردف: "لذا لا أرى مكلارين تُعاني من أيّة نقاط ضعف الآن. وبالنسبة لي فإنّ ريد بُل لا تزال في المقدّمة كذلك. لكنّ مكلارين سريعة في كلّ مكان، وذلك مثيرٌ للإعجاب".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه لا يشكّ قطّ في أنّ نوريس كان ليتغلّب على فيرستابن في إسبانيا لو لم يتراجع الأخير إلى المركز الثالث مبكّرًا ويخسر الكثير من الوقت خلف جورج راسل.

وقال: "أعتقد بأنّه لو تمتّع لاندو بأفضليّة المركز على المسار لكان من الصعب التغلّب عليه اليوم. كانت المعركة متقاربة جدًا بينهما. وكانا متقدّمين بـ 18 (15 في الحقيقة) ثانية على البقيّة".

وعندما سُئل إن كان يشعر أنّ مكلارين امتلكت السيارة الأسرع، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّ مكلارين بدت سريعة، وكانت كذلك في نهاية كلّ فترة على وجه الخصوص، وهو ما شاهدناه لعدّة سباقات حتّى الآن. تبدو مستويات تآكل إطاراتهم جيّدة".

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