ساينز: "مفاجأة سارة" مجاراة ريد بُل في سباق البحرين الافتتاحي
قال كارلوس ساينز سائق فيراري أن قدرة فيراري على مجاراة ريد بُل في سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد، كانت "مفاجأة سارة".
كارلوس ساينز، فيراري
أندي هون/ صور لات
بدأ ماكس فيرستابن حملة الدفاع عن لقبه في 2024 بأفضل شكل ممكن عبر تسجيل العلامة الكاملة في جولة البحرين الافتتاحية.
فقد أنهى السباق بفارق 22.4 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز، وانتزع نقطة اللفة الأسرع الإضافية.
وأكمل ساينز ترتيب مراكز منصة التتويج بفارق 2.5 ثانية إضافية،
وتكمن الإسباني من مجاراة بيريز المنطلق من المركز الخامس في النصف الثاني من السباق رغم استعمال إطارات هارد التي تعتبر نظرياً أبطأ إطارات بيريللي.
نتيجة لذلك يرى ساينز أن ذلك "كان مفاجأة سارة".
فقال: "كان الشعور جيداً اليوم هنا. لم تكن الانطلاقة مثالية لكن بعد ذلك، تمكنت من إدارة إطاراتي جيداً وواصلت بوتيرتي الخاصة، تجاوزت سيارتين أو ثلاثاً على طريقي لمنصة التتويج".
وأكمل: "كما تمكنت من مجاراة ريد بُل في النهاية وذلك كان بمثابة مفاجأة سارة".
وأضاف: "لم يكن ذلك كافياً. نحن لسنا في الموقع الذي نريده. لكننا حققنا خطوة جيدة للأمام مقارنة بالموسم الماضي. وهذه بداية قوية للموسم".
من جهته، أشار بيريز إلى أن إطارات هارد ساعدت ساينز قليلاً، حيث اضطر سائق ريد بُل لإدارة الانزلاقات الكثيرة علاوة على مشكلة في "كبح محرك" سيارته.
أما ساينز فأكد أن إطارات هارد كانت جيدة مع سيارة فيراري وتمكن من الإبقاء على الحرارة تحت السيطرة.
فقال: "كانت خطتنا واضحة باستعمال سوفت ومن ثم مجموعتي هارد".
وأكمل: "كنت مرتاحاً أكثر بعض الشيء مع هارد، لأن الحرارة لم تكن ترتفع كثيراً، مع تآكل أقل. كان من الصعب بعض الشيء تحمية الإطارات مع قفل المكابح الأمامية. لكن حالما تبدأ سيارتنا بالعمل بوسعنا الضغط فيها".
واختتم: "مع ريد بُل، هناك خصائص مختلفة، استراتيجية مختلفة، لكنني أعتقد أن هذا هو جمال الفورمولا واحد. كان بوسعنا اللعب بالاستراتيجيات قليلاً اليوم".
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