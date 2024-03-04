جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

ساينز: "مفاجأة سارة" مجاراة ريد بُل في سباق البحرين الافتتاحي

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أن قدرة فيراري على مجاراة ريد بُل في سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد، كانت "مفاجأة سارة".

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

أندي هون/ صور لات

بدأ ماكس فيرستابن حملة  الدفاع عن لقبه في 2024 بأفضل شكل ممكن عبر تسجيل العلامة الكاملة في جولة البحرين الافتتاحية.

فقد أنهى السباق بفارق 22.4 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز، وانتزع نقطة اللفة الأسرع الإضافية.

وأكمل ساينز ترتيب مراكز منصة التتويج بفارق 2.5 ثانية إضافية، 

وتكمن الإسباني من مجاراة بيريز المنطلق من المركز الخامس في النصف الثاني من السباق رغم استعمال إطارات هارد التي تعتبر نظرياً أبطأ إطارات بيريللي.

نتيجة لذلك يرى ساينز أن ذلك "كان مفاجأة سارة".

فقال: "كان الشعور جيداً اليوم هنا. لم تكن الانطلاقة مثالية لكن بعد ذلك، تمكنت من إدارة إطاراتي جيداً وواصلت بوتيرتي الخاصة، تجاوزت سيارتين أو ثلاثاً على طريقي لمنصة التتويج".

وأكمل: "كما تمكنت من مجاراة ريد بُل في النهاية وذلك كان بمثابة مفاجأة سارة".

وأضاف: "لم يكن ذلك كافياً. نحن لسنا في الموقع الذي نريده. لكننا حققنا خطوة جيدة للأمام مقارنة بالموسم الماضي. وهذه بداية قوية للموسم".

اقرأ أيضاً:

من جهته، أشار بيريز إلى أن إطارات هارد ساعدت ساينز قليلاً، حيث اضطر سائق ريد بُل لإدارة الانزلاقات الكثيرة علاوة على مشكلة في "كبح محرك" سيارته.

أما ساينز فأكد أن إطارات هارد كانت جيدة مع سيارة فيراري وتمكن من الإبقاء على الحرارة تحت السيطرة.

فقال: "كانت خطتنا واضحة باستعمال سوفت ومن ثم مجموعتي هارد".

وأكمل: "كنت مرتاحاً أكثر بعض الشيء مع هارد، لأن الحرارة لم تكن ترتفع كثيراً، مع تآكل أقل. كان من الصعب بعض الشيء تحمية الإطارات مع قفل المكابح الأمامية. لكن حالما تبدأ سيارتنا بالعمل بوسعنا الضغط فيها".

واختتم: "مع ريد بُل، هناك خصائص مختلفة، استراتيجية مختلفة، لكنني أعتقد أن هذا هو جمال الفورمولا واحد. كان بوسعنا اللعب بالاستراتيجيات قليلاً اليوم".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا"

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
لوكلير واجه اختلافاً بأكثر من "مئة درجة" في حرارة المكابح خلال سباق البحرين 2024

لوكلير واجه اختلافاً بأكثر من "مئة درجة" في حرارة المكابح خلال سباق البحرين 2024

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

لوكلير واجه اختلافاً بأكثر من "مئة درجة" في حرارة المكابح خلال سباق البحرين 2024 لوكلير واجه اختلافاً بأكثر من "مئة درجة" في حرارة المكابح خلال سباق البحرين 2024

فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا"

فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا"

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا" فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا"

بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

أحدث الأخبار

حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

Misc سلاسل متعددة

حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين

ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين

فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين

فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين

هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"

هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء" هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط