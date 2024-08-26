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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

أكد كارلوس ساينز سائق فيراري أنه يتطلع قدماً لخوض المنافسات أمام التيفوزي في مونزا.

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أوضح ساينز أنه وبالرغم من البداية المتواضعة للجولة في هولندا، لكن السباق كان إيجابياً.

ويأتي ذلك بعد تأدية قوية لسيارة فيراري شهدت تحقيق شارل لوكلير للمركز الثالث وتقدم ساينز لينهي خامساً.

واعترف الإسباني أن تأدية الفريق كانت قوية للغاية بعكس التوقعات، لكنه شدد على ضرورة التوجه إلى مونزا بمعنويات مرتفعة.

فقال بعد سباق هولندا: "بالتأكيد لم أكن أتوقع أن يكون السباق إيجابياً إلى هذه الدرجة".

وأكمل: "أعتقد أن هذا يلخص موسمنا؛ من الصعب جداً فهم عمل هذه السيارات".

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وتابع: "كنا بعيدين بثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول، لكنني أنهيتُ السباق خامساً. كان سباقاً إيجابياً، وهذا ما لم نكن نتوقعه".

واسترسل: "أكملت بعض التجاوزات الجيدة في السباق وكانت وتيرتي سريعة، خاصة على إطارات هارد".

وأردف: "قدم شارل كذلك سباقاً جيداً جداً، وأنا مسرور من أجل الفريق".

واختتم: "سنتجه بالتأكيد إلى مونزا بمعنويات مرتفعة. أتطلع قدماً للمنافسة أمام التيفوزي".

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