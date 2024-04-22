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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ساينز: معركة الانطلاقة مع لوكلير "كلّفتنا كثيرًا" في سباق الصين

قال كارلوس ساينز الإبن أنّ معركته مع زميله في فيراري شارل لوكلير كلّفتهما وقتًا ثمينًا مع انطلاقة السباق الرئيسي لجائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

انطلق لوكلير وساينز من المركزين السادس والسابع تواليًا، لكنّهما خسرا مركزيهما لصالح جورج راسل ونيكو هلكنبرغ بعد أن دخلا في معركة بينهما في المنعطف الأوّل.

ودُفع ساينز بشكلٍ واسع في المنعطف الثاني بعد معاناة لوكلير من ضعف استجابة للانعطاف، وذلك في ظلّ معاناته على صعيد حرارة إطاراته، وتجلى ذلك أكثر بعد أن كان أن ينزلق في المقطع الثاني من الحلبة.

وفي حين أنّ هلكنبرغ كان هدفًا سهلًا لكليهما بعد ذلك، أثبت راسل صلابته ولم يتمكّن لوكلير من تجاوزه إلّا في اللفّة التاسعة، بينما تعيّن على ساينز الانتظار إلى أن توقّف البريطاني.

وقال ساينز لقناة "دازن" الإسبانيّة: "كان سباقًا جنونيًا بعض الشيء. ما فعلناه في الانطلاقة كلّفني أنا وشارل مركزًا أو اثنين وذلك كلّفنا كثيرًا في السباق".

وأضاف: "من ثمّ حاولنا اتّباع سيارة مرسيدس، وحاولنا تجاوزها، لكنّه (جورج) توقّف ومن ثمّ توقّفنا، وانتقلنا إلى إطارات هارد في وقتٍ مبكّرٍ للغاية".

وأردف: "تعيّن عليّ إطالة الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير، لكنّنا تمكّنا من التشبّث بالمركز الخامس، وهو ما أعتقد بأنّه كان أفضل ما يُمكننا تحقيقه اليوم".

وكان الكثيرون قد رشّحوا فيراري لتقديم أداء قويّ في شنغهاي، لكنّ ذلك لم يتجسّد على أرض الواقع في ظلّ معاناتها لتقديم وتيرة جيّدة على إطارات "هارد".

وقال الإسباني في هذا الشأن: "لم نكن سريعين للغاية نهاية هذا الأسبوع بكلّ صدق، فعندما تتأهّل سادسًا وسابعًا فذلك يعني عدم وجود الكثير من الوتيرة في السيارة".

وأضاف: "توقّعنا أن نكون أفضل في السباق، لكنّنا لم نكن كذلك، لذا من الواضح أنّنا عانينا على هذه الحلبة أكثر من غيرها".

وأردف: "نحتاج لتفقّد إن كنّا قد قمنا بكلّ ما في وسعنا على صعيد الإعدادات، وحان الوقت للعمل على السيارة لأنّ هذا النوع من الحلبة لم يتناسب معنا".

وأكمل: "ركّزت على بلوغ خطّ النهاية والتأكّد من أنّ راسل لن يتجاوزني على الإطارات الجديدة، وتمكّنا من فعل ذلك".

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