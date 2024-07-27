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ساينز: معدّل تآكل الإطارات "مرتفع كثيراً" في سبا

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أن معدلات تآكل الإطارات قد ازدادت كثيراً على حلبة سبا-فرانكورشان، وذلك مع الاسفلت الجديد في بعض المناطق.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة بلجيكا، وضعت فيراري كلتا سيارتيها بالمراكز الخمسة الأولى.

حيث صرّح ساينز بعد انتهاء التجارب: "نواجه هذا الموسم مساراً مختلفاً تماماً عن الاعتيادي، وذلك بسبب الاسفلت الجديد".

وأكمل: "يجب العمل على تأقلم السيارة مع الظروف الجديدة والمطبات، لكن وبشكل عام، فإن الاسفلت الجديد يمنح مستويات تماسك أعلى".

وأردف: "لكن ولأن الاسفلت جديد، فإنه يتسبب باهتراء الإطارات بسرعة".

وتابع: "لهذا السبب كانت محاكاة السباق هامة للغاية يوم الجمعة. علينا التركيز الآن على البيانات التي جمعناها".

واسترسل: "سنحاول تقديم أفضل ما بوسعنا مع السيارة كي نتأهل بأقصى مركز ممكن يوم السبت".

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بالمقابل، أشار ساينز إلى محاولته الموازنة بين فكرة إمكانية إقامة التصفيات على مسار مبلل والسباق على مسار جاف.

فقال: "يبدو أننا سنخوض حصة تصفيات على مسار مبلل، لكن قيل لنا كذلك أن الأمطار ستتواجد طوال اليوم (الجمعة - لكنها لم تهطل)".

واختتم: "لطالما كان من الصعب التنبؤ بالظروف الجوية، وعلينا التأقلم مع كل شيء".

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