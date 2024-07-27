ساينز: معدّل تآكل الإطارات "مرتفع كثيراً" في سبا

خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة بلجيكا، وضعت فيراري كلتا سيارتيها بالمراكز الخمسة الأولى.

حيث صرّح ساينز بعد انتهاء التجارب: "نواجه هذا الموسم مساراً مختلفاً تماماً عن الاعتيادي، وذلك بسبب الاسفلت الجديد".

وأكمل: "يجب العمل على تأقلم السيارة مع الظروف الجديدة والمطبات، لكن وبشكل عام، فإن الاسفلت الجديد يمنح مستويات تماسك أعلى".

وأردف: "لكن ولأن الاسفلت جديد، فإنه يتسبب باهتراء الإطارات بسرعة".

وتابع: "لهذا السبب كانت محاكاة السباق هامة للغاية يوم الجمعة. علينا التركيز الآن على البيانات التي جمعناها".

واسترسل: "سنحاول تقديم أفضل ما بوسعنا مع السيارة كي نتأهل بأقصى مركز ممكن يوم السبت".

بالمقابل، أشار ساينز إلى محاولته الموازنة بين فكرة إمكانية إقامة التصفيات على مسار مبلل والسباق على مسار جاف.

فقال: "يبدو أننا سنخوض حصة تصفيات على مسار مبلل، لكن قيل لنا كذلك أن الأمطار ستتواجد طوال اليوم (الجمعة - لكنها لم تهطل)".

واختتم: "لطالما كان من الصعب التنبؤ بالظروف الجوية، وعلينا التأقلم مع كل شيء".