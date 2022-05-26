ساينز: معاناتي مع سيارة فيراري تتضمن مسائل شخصية وأسرارًا تقنية

لم يتمكن الإسباني من استخلاص ذات القدر من الأداء من سيارة "اف1-75" ذات التأثيرات الأرضية مثل زميله في الفريق شارل لوكلير، كما واجه جولة أخرى مخيبة للآمال في إسبانيا الأسبوع الماضي عندما تراجع في الترتيب إثر انزلاقه على المسار.

هذا وبعد تعرضه لسلسلة من الحوادث في أستراليا، إيمولا وميامي، يدرك ساينز أن الوضع بحاجة لأن يتغير قريبًا حتى يتمكن من تحقيق نتائج أفضل لفريقه.

لكن عاملًا أساسيًا في بلوغ ذلك يتمثّل في بلوغ فهم أفضل لسلوك سيارة فيراري الحالية، حيث اعترف بأنه ليس مرتاحًا بشكل كامل بعد مع عدائية القسم الأمامي للسيارة.

وعند سؤاله عن الخصائص المحددة التي يعاني معها على السيارة، أوضح ساينز أن الوضع معقد جدًا ولا يمكن تقديم إجابة كاملة.

فقال: "إنه أمر محدد للغاية. الكثير من التفاصيل. أكثر من اللازم لوضعها ضمن حوار، أو ضمن كلمات، كوني أعتقد بأن هنالك خصوصية مستحقة كذلك وبعض الأمور السرية الخاصة بالفريق".

وأضاف: "أعتقد أن بمقدوركم من خلال الكاميرات ومن كل مكان رؤية أنني لم أصل لما أريد بعد مع السيارة بالمقارنة مع العام الماضي، كما أن السيارة عدائية أكثر من اللازم بالنسبة لأسلوبي".

وتابع: "لكن هكذا هو الوضع، وبوسعك إما التأقلم أو تطويع السيارة بعض الشيء لتناسب أسلوبك".

وأكمل: "هذان الجانبان يتطلبان وقتًا، معرفة وخبرة. وأخطاءً كذلك، تجربة وخطأ. وأنا أتواجد في تلك المرحلة الآن".

في المقابل، أشار ساينز إلى أن تأدياته تواجه نظرة سلبية كذلك بسبب التأقلم الجيّد للغاية لزميله لوكلير مع السيارة ومنافسته بانتظام على الفوز.

حيث قال: "إنه يقود ضمن مستوى عال للغاية. يقدم لفات مذهلة مع أسلوب قيادة عدائي. يمكنني فقط الإعجاب بذلك ومحاولة نسخه بطرق ما، وبطرق أخرى أحاول تطويع السيارة لتناسبني لأكون أسرع".