ساينز: معاناة فيراري في الأمطار في سبا "غير طبيعيّة"

أكمل ساينز القسم الثاني الممطر في المركز الـ 13 متأخّرًا بمركزين عن زميله شارل لوكلير، بالرغم من أنّهما سيكسبان مركزين لكلٍ منهما في الترتيب النهائي على إثر عقوبتَي فالتيري بوتاس ولاندو نوريس.

وأورد كلٌ منهما معاناة للحصول على النماسك، ولم يكن لأيٍ منهما أيّة أجوبة لسبب بروز هكذا مشكلة.

وبدا ساينز محبطًا على وجه الخصوص لأنّه توقّع كسب المزيد من الأداء في الأجواء الممطرة.

وقال الإسباني: "أنا محبطٌ للغاية لأنّني عادة ما أتطلّع قدمًا لهذه الظروف. خاصة على هذه الحلبة. أعرف الخطوط والشعور داخل السيارة في الأمطار، وعادة أكون قويًا للغاية".

وأضاف: "لكن لسبب ما فإنّ التماسك لم يكن موجودًا. عانينا لتحمية الإطارات الأماميّة، وعانينا للحصول على أيّ شعورٍ بالسيارة عند الكبح، وكان من الصعب للغاية إيقاف السيارة".

وأكمل: "ذلك غريبٌ جدًا لأنّني كنت سريعًا جدًا في إيمولا وكان الشعور هناك مختلفًا بالكامل. لذا يجب علينا النظر في ما يحدث، لأنّ ذلك غير طبيعي على ما أعتقد".

واتّفق لوكلير مع حقيقة الافتقار للتماسك في اللحظات الحاسمة من التصفيات وأنّ ذلك مثّل مفاجأة.

وقال أصيل موناكو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "افتقرنا للوتيرة بشكلٍ عام. لا نعلم السبب بعد. شعرت بأنّنا كنّا أكثر تنافسيّة من المركز الـ 11 اليوم".

وأضاف: "لم نكن ضمن المعركة على المراكز الخمسة الأولى بالتأكيد. لكن بين الخامس والعاشر، كان ذلك موقعنا اليوم. لكنّ ذلك جزء من اللعبة في تلك الظروف، تحتاج للتواجد على الحلبة في الوقت المناسب، وربّما دخلنا مبكّرًا بعض الشيء في القسم الثاني. أعتقد بأنّ ذلك كان الخيار الصحيح، لكنّ هكذا جرت الأمور في النهاية".

وأكمل: "من الصعب للغاية تقييم هذه الظروف، من السهل للغاية قول كلّ شيء بعد الحصّة، لكن تلك هي الحياة".

من جانبه قال لورون ميكيز مدير التسابق في فيراري أنّ الفريق توقّع أن كون عطلة نهاية أسبوع بلجيكا صعبة في الأجواء الجافة، على أن توفّر الأمطار فرصة لتقديم عملٍ أفضل.

وقال الفرنسي: "وصلنا إلى سبا ونحن نعلم أنّها ستكون أصعب من المعتاد بسبب خصائص الحلبة. لكن تبيّن أنّها أصعب ممّا اعتقدنا، خاصة في الأمطار".

وأضاف: "كنّا نتوقّع أن نعوّض بعض ضعف الأداء، لكنّ ذلك لم يحدث، بل على العكس ازداد الوضع سوءًا. ذلك مخيّبٌ للآمال بعض الشيء. سبق وأن قدّمنا تأديات قويّة في الأمطار هذا العام، في إيمولا على سبيل المثال".

واختتم بالقول: "من المهمّ أن نتوصّل إلى سبب ذلك من أجل المستقبل".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت