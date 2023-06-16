ساينز: مشكلة فيراري أكثر عمقاً من "مجرد إطارات"
يرى كارلوس ساينز أن مشكلة فريقه فيراري في موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد أكثر عمقاً من مجرد تآكل الإطارات.
واجه الإسباني صعوبات متعددة مع وتيرة السباق لسيارته هذا الموسم أبرزها كان في سباق موطنه إسبانيا، حين تأهل ثانياً لكنه أكمل السباق خامساً بفارق 45 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
وهذه كانت حال فيراري منذ بداية الموسم، حيث تقدم وتيرة جيدة على مدار اللفة الواحد لكن ذلك يتلاشى خلال السباقات.
ولا يرى ساينز أن المشكلة تتمحور فقط في تآكل الإطارات، حيث أشار إلى مشاكل أكثر عمقاً.
فقال على هامش جائزة كندا الكبرى: "أعتقد أننا نتكلم كثيراً عن تآكل الإطارات، لكنني أعتقد بأن هناك مشكلة أكثر عمقاً مع وتيرة السباقات".
وأكمل: "بصراحة، أعتقد وفقاً لتحليلاتي وتحليلات الفريق، أننا نفتقر الوتيرة في السباقات حالياً، وعلينا تحسين معدلات تآكل الإطارات وكذلك نحتاج مزيداً من الثبات مع الحزمة الانسيابية كذلك".
وأردف: "ذلك سيسمح لنا بالبقاء قريباً من الحدود القصوى للسيارة طوال السباق. حالياً، أشعر بأننا مضطرون للابتعاد قليلاً (عن الحدود القصوى)".
وكانت فيراري قد اعتمدت حزمة تحديثات كبيرة في إسبانيا تضمنت تصميماً جديداً لجانب السيارة، لكن دون النجاح بالتغلب على جميع المشاكل.
وعبر ساينز عن سروره من عمل الفريق المتواصل لحل المشاكل، فقال: "نحن نقوم بأفضل ما بوسعنا ونحاول تجربة عدة أمور. مع أفكار جديدة كل أسبوع".
وأكمل: "نجرب عدة أمور كل أسبوع سواء مع الإطارات أو نظام التعليق أو الحزمة الانسيابية. نحن نحاول تجربة كل ما بوسعنا وأنا واثق من أننا سنجد الحل".
وأضاف: "طاقم العمل في المصنع متحفز تماماً. كانت برشلونة ربما أسوأ مكان لتجربة حزمة التحديثات، لأنها لطالما كانت أصعب سباق لنا طوال الموسم".
واختتم: "كانت إسبانيا مفاجئة لنا بعض الشيء، لكن علينا جلب القطع الجديدة وتجربتها. على أمل أن تعمل بشكل أفضل في كندا".
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