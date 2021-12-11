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ساينز: مشجّعو الفورمولا واحد منقسمون للغاية مع بلوغ معركة اللقب ذروتها

قال كارلوس ساينز الإبن أنّ مشجّعي الفورمولا واحد أصبحوا منقسمين إلى حد كبير، مع بلوغ المعركة على لقب البطولة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن ذروتها.

ساينز: مشجّعو الفورمولا واحد منقسمون للغاية مع بلوغ معركة اللقب ذروتها

يحظى كلٌ من السائقَين بقاعدة جماهيريّة ضخمة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبّر العديدون عن رؤاهم السلبيّة حيال غريم معشوقهم بعد العديد من قرارات المراقبين المثيرة للجدل.

وقال ساينز حيال ذلك مع انطلاق مجريات الجولة الختاميّة الحاسمة: "حسنًا، أعتقد بأنّ هذا السيناريو الأمثل للفورمولا واحد كرياضة، وذلك مثيرٌ للغاية. عندما عدت إلى غرفتي ليلة الأحد في جدّة فقد أعدت مشاهدة السباق لرؤية ما حدث في الأمام، ولماذا كان الجميع يتحدّث عمّا حدث؟".

وأضاف: "حظيت بفرصة مشاهدة السباق، وأدركت كم أنّ هذه المعركة على اللقب، وكيف أنّ كلّ سباق يجمع معركة بين المتنافسين على اللقب كلّها أمور مثاليّة بالنسبة للفورمولا واحد".

وأكمل: "لكن للأسف فإنّ هناك الكثير من الانقسام والتجاذبات على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من العنف اللفظي بين مجموعتي المشجّعين. يجعل ذلك المعركة أقلّ إثارة".

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وعندما سُئل إن كان يتّفق مع تقييم فرناندو ألونسو بأنّ فيرشتابن كان سائق الموسم، رفض ساينز تقديم رأيه.

وقال الإسباني: "لن أعلّق شخصيًا على من كان سائق الموسم. إذ لو اخترت أحدهم فإنّ الجانب الآخر سينتقدني ويقول أنّ لويس تمتّع بالسيارة الأفضل أو لو قلت ماكس...".

كما حثّ ساينز المتنافسين على اللقب على تقديم سباق نظيف: "من جانبي فإنّني أتمنّى أن يُقدّما عطلة نهاية أسبوع نظيفة، ستكون تلك صورة رائعة للرياضة أكثر من أيّ شيء آخر، وإثباتًا على أنّها لا تزال رياضة وليست عرضًا".

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