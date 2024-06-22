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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ساينز: مشاكل الارتدادات في المنعطفات السريعة "قتلت" فيراري

جاء فشل فريق فيراري في السيطرة على مشاكل الارتدادات ليتسبّب في معاناتها في مجريات جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1.

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كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يعتقد كارلوس ساينز أن الارتداد في المنعطفات عالية السرعة هو ما أفسد آمال فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1.

وكان الإسباني وزميله شارل لوكلير يأملان في المنافسة على مركز الصدارة في برشلونة قبل أن ينتهي بهما المطاف في الصف الثالث حيث تفوق لاندو نوريس من مكلارين على ماكس فيرستابن، مع وجود كل سائقي مرسيدس خلفهما.

وبينما كانت فيراري تأمل أن تقدم حزمة الترقية الجديدة خطوة للأمام، يعتقد ساينز أن آمال الفريق تحطمت بسبب فشله في التحكم في الارتدادات على السرعات العالية.

وقال ساينز: "لقد كنا نكافح طوال عطلة الأسبوع مع المنعطفات عالية السرعة. ما زلنا نعاني من ظاهرة الارتدادات التي تُسبب لنا وقتًا عصيبًا في المنعطفات عالية السرعة".

وأضاف: "ربما يقتل هذا أيضًا الإطارات في المقطع الثالث، لا أعرف. لكن لا تزال لدينا هذه المشكلة في العام الثالث من هذه القوانين، وأنا أحارب هذا الارتداد في المنعطفات عالية السرعة عندما نُسلّط حملاً جانبياً على السيارة".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "كان أمرًا من الصعب للغاية التخلّص منه طوال عطلة الأسبوع. نأتي إلى هذا المسار، ويمكنك أن ترى مكلارين وريد بل بدون أي ارتدادات، وأعتقد أنهم يقومون بعمل جيد".

وأشار ساينز إلى أن فيراري كانت تعتقد حتى القسم الثاني من التصفيات أن لديها فرصة للمنافسة على مراكز الصدارة، لكن آمالها تلاشت عندما تمكن منافسوها من استخراج المزيد من السرعة من سياراتهم.

وقال: "أدركنا نوعًا ما أن ريد بل ومكلارين لديهم ميزة علينا عند رفع الأداء إلى المستوى الأقصى. أشعر بخيبة أمل لأنه بصراحة بعد التجارب الحرة، اعتقدت أنا لدينا فرصة للقتال من أجل الصدارة هذا الأسبوع. لكنّنا أدركنا بسرعة في القسم الثاني أننا متأخّرون بخطوة".

أما لوكلير، الذي احتل المركز الخامس على شبكة الانطلاق أمام ساينز، فقد قال إنه لم يشعر بالراحة مع سيارة فيراري في أي وقت خلال عطلة الأسبوع.

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وقال أصيل موناكو: "لقد عانيت كثيرًا حتى التصفيات حقًا، حتى التجربة الحرة الثالثة يمكنني القول. كانت الحصتان الأولى والثانية صعبتين للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "في التجارب الأولى، كانت لدينا الحزمة القديمة، وكان علينا بالطبع مقارنة السيارتين وهو أمر ضروري. في التجارب الثانية، شعرت أن السيارة كانت خارج مجالها وكان التوازن صعبًا".

وأردف: "أمّا اليوم فقد غيرنا أساسًا ليس كل شيء، ولكن الكثير من الأشياء في السيارة. شعرت بالراحة فورًا في التجارب الحرة الثالثة. ومع ذلك لم تكن السرعة موجودة. أنا سعيد نوعًا ما بتحسّن الشعور الذي حظيت به من الأمس إلى اليوم، والذي أعتقد أنه سيثمر في السباق. لكني لست سعيدًا وأشعر بخيبة أمل من سرعة السيارة اليوم في التصفيات لأننا أبعد مما توقعنا".

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