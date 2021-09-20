ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

أمضى ساينز موسمين في مكلارين، 2019 و2020، قبل أن يقرر الانتقال إلى فيراري، تزامناً مع انضمام دانيال ريكاردو إلى مكلارين قادماً من رينو.

اقترب الإسباني - الذي حقق منصتي تتويج لصالح مكلارين، من تحقيق الفوز في سباق مونزا العام الماضي خلف بيير غاسلي الذي حقق فوزاً صادماً حينها.

وأوضح سائق فيراري الحالي أنه كان مسروراً برؤية ريكاردو وزميله السابق لاندو نوريس يحرزان ثنائية مكلارين التاريخية تلك بعد تسعة مواسم من "اللحظات الصعبة" والخالية من أية انتصارات.

حيث قال: "لقد امتلكوا وتيرة أسرع من العام الماضي في مونزا. أعتقد أن وتيرتهم العام الماضي كانت جيدة، لكن ليست بنفس وتيرتهم الحالية".

وتابع: "مع التركيبة المكونة من وتيرة رائعة وسائقين رائعين، أعتقد أنهم تمكنوا من تقديم جولة قوية. لهذا أقدم تهانيّ لهم".

واسترسل: "إنهم فريق أكنّ له الكثير من التقدير. بطريقة ما، سأكون مسروراً لمهندسيّ السابقين والأشخاص الذين عملت معهم".

واستطرد: "إنهم يعملون بجد كبير. لقد مروا بفترات صعبة جداً، وأعتقد أنه من الجميل رؤية فريق عريق مثل مكلارين يحرز الانتصارات مجدداً".

في الوقت نفسه، فإن الـ 45 نقطة التي نجحت مكلارين بجمعها بعد الثنائية في مونزا، تعتبر ضربة موجعة لفريق فيراري، ضمن المعركة على المركز الثالث ضمن ترتيب البطولة.

وكانت مكلارين تعاني منذ العطلة الصيفية، بينما بدأت فيراري تبني فارقاً ملحوظاً، لكن الفريق البريطاني عاد وتجاوز فيراري بعد جولة الأحلام في مونزا، متفوقاً على فيراري بفارق 13.5 نقطة مع بقاء ثماني سباقات حتى نهاية الموسم.

"للأسف، إنهم في مواجهتنا ضمن معركة البطولة، وما حصل هو أسوأ سيناريو ممكن لنا في منافستنا على المركز الثالث" قال ساينز بعد الإنهاء سادساً في إيطاليا خلف زميله شارل لوكلير بمركزين.

واختتم: "لكننا ما زلنا متواجدين. لقد استفادوا من كامل حظوظهم، وتهانينا لهم. أما نحن فسنحاول التقدم مجدداً في روسيا".