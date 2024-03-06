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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

ساينز مسرور لامتلاكه سيارة "يمكنه الهجوم بها" في موسم 2024 للفورمولا واحد

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه "مرتاح" لامتلاكه سيارة يمكنه "الهجوم" بها في موسم 2024 للفورمولا واحد، بعد معاناة السيارة الحمراء من وتيرة بطيئة في السباقات خلال الموسم المنصرم.

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

إريك جونيوس

أحرز كارلوس ساينز المركز الثالث على منصة التتويج في سباق البحرين الافتتاحي، خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي هيمن بالكامل وبفارق كبير، لكنه أنهى بفارق ثانيتين فقط عن سيارة ريد بُل الثانية بقيادة سيرجيو بيريز.

وكان الفارق بين ساينز وفيرستابن 25 ثانية، وذلك يعادل نصف الفارق في نفس السباق قبل 12 شهراً عندما ظهرت لأول مرة مشاكل إدارة الإطارات مع سيارة فيراري.

وباتت وتيرة السباق الضعيفة لسيارة موسم 2023 مقارنة بأدائها التنافسي الكبير على مدار اللفة الواحدة موضوعاً رئيسياً لتركيز فيراري طوال الموسم الماضي، خاصة على الحلبات الأكثر تطلباً. 

لكن، يشعر ساينز أنه "مرتاح" على متن السيارة الجديدة، إذ بات يمكنه أخيراً أن يكون عدائياً في مقاربته الآن.

فقال: "إنه أمر مريح لأن آخر سباق كنت أهاجم فيه كان في النمسا، ونحن نتحدث عن 13، 14 سباقاً مضى".

وأكمل: "من ثم، في بقية السباقات العام الماضي لم يكن بوسعي سوى إدارة الوضع، النظر في المرايا، التحكم في وتيرتك. وكانت هناك فرص قليلة جداً لتجاوز الآخرين".

واسترسل: "أحب خوض السباقات، وأحب التجاوز، وأن أكون عدائياً، وأهاجم. ومع سيارة العام الماضي، كان من المستحيل ببساطة فعل ذلك".

واستكمل: "أتذكر خلال حدث إطلاق السيارة قولي أنني أتمنى سيارة قادرة في السباقات على مهاجمة المنافسين دون الاهتمام كثيراً بحالة الإطارات. وهذا بالضبط ما حصلنا عليه".

وأضاف: "حصلت على سباق هجومي، ووتيرة جيدة جداً وشعرت بأن كل شيء كان جيداً جداً مع إكمال السباق في المركز الثالث. لقد استمتعت به كثيراً".

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وبينما أكدت جولة البحرين التوقعات بأن فيرستابن وريد بُل سيمضيان دون منازع نحو لقب آخر هذا الموسم، أشارت وتيرة ساينز إلى أن هناك مجالاً لمعركة أكبر في بعض السباقات، خاصة وأن حلبة الصخير في البحرين تناسب سيارة ريد بُل بشكل خاص.

"كانت قدرات ريد بُل في البحرين واضحة جداً جداً"  قال ساينز.

وأكمل: "أعتقد أنه من المثير للاهتمام قدرتهم في الحفاظ على إطارات C3 اللينة تعمل لفترة أطول قليلاً من البقية، كيف تميل إلى التآكل بشكل أقل. ربما هذا ما يجعل السيارة أيضاً جيدة جداً خلال السباق على حلبة مثل البحرين".

وأضاف: "أتوقع أن تكون ريد بُل الأفضل في السباقات كما كان الحال العام الماضي".

وأردف: "بالنظر إلى آخر ثمانية سباقات لي ولـ شارل. فقد تمكنا من تحقيق بعض مراكز الانطلاق الأولى، الكثير من الصفوف الأمامية، ولكن ثم كان ماكس في السباق يبتعد بشكل كبير وكان تشيكو دائماً قادراً على تجاوزنا".

واختتم: "آمل أن لا يكون الوضع أصعب هذا الموسم، فقد قمنا بخطوة جيدة إلى الأمام".

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