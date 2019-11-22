ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو

يقترب ساينز من نهاية عامه الأوّل مع مكلارين بعد توقيعه لعقد مدّته عامان مع الحظيرة البريطانية في 2019.

وكان ساينز قد ترك صفوف رينو بعد موسم كامل واحد، ما يجعل هذا العام المرّة الأولى التي يكون فيها الإسباني جزء أساسي من الموسم الانتقالي لأحد الفرق منذ أن كان مع تورو روسو في 2016/2017.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أهمية تطوير سيارة مكلارين للموسم المُقبل وهو يعلم أنّ ذلك سيكون في صالحه، قال ساينز: "نعم، لقد جعل هذا الأمر من النصف الثاني للموسم مع رينو العام الماضي غريبًا للغاية".

وأضاف: "كنت أتطلّع نوعًا ما للانضمام إلى مكلارين بهذه الطريقة، ضمن صفقة لعامين. أثق بشكل كبير بأنّ السائق كلّما أمضى وقتًا أكبر في فريق واحد، كلّما بات ذلك السائق أسرع على متن هذه السيارة".

وتابع: "تلك قاعدة يُمكنك رؤيتها كثيرًا في كلّ فريق. إذ بوسعك ملاحظتها مع ماكس (فيرشتابن) في ريد بُل، إذ بات أقوى وأقوى مع قضائه فترة أطول مع الفريق، كذلك لويس (هاميلتون) مع مرسيدس، حيث يُصبح أقوى مع كلّ عام".

وأكمل: "كنت أتطلّع لاختبار ذلك مع مكلارين، إذ أنّنا نعمل بالفعل على جهاز المُحاكاة لسيارة العام المُقبل، حيث نتطوّر بالفعل كلّ نهاية أسبوع ونمنح الفريق أفكارًا في المصنع لما نحتاجه على سيارة الموسم المُقبل".

وقد انضمّ ساينز إلى مكلارين بعد موسم غير تنافسيّ مع رينو، لكنّ الفريق البريطاني تمتّع بنقطة تحوّل مثيرة للإعجاب إذ تمكّن من حسم المركز الرابع في بطولة الصانعين بعد جولة البرازيل الأخيرة.

وقد اعترف الإسباني أنّه توقّع موسمًا أصعب في عامه الأوّل مع مكلارين، لكنّ الوضع تعزّز بجهود الفريق خارج الحلبة إلى جانب الأداء الجيّد على المسار.

"كنت أكثر تركيزًا على المشروع متوسط المدى، في ظلّ ثقتي بنفسي ومقاربة عمل الفريق هذا العام، إذ لم يتعيّن عليّ التركيز على المدى القصير وتقديم أداء مثلما كان الوضع مع تورو روسو ورينو" قال ساينز.

واختتم: "دومًا ما أكون متعطّشًا ومتسرعًا لتسجيل نتائج جيّدة، لكن وبفضل ذلك المشروع متوسط المدى وطريقة تعاملنا مع هذا الموسم، أعتقد بأنّه كان من اسهل التغلّب على أيّة عوائق".