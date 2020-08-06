ساينز: مستقبل الحلبات العريقة في الفورمولا واحد مرهون بجودة سباقاتها

دفعت جائحة فيروس "كورونا" بالبطولة إلى الاستعانة بحلبات لم تكن ضمن الروزنامة الأصلية لموسم 2020، ما منحها فرصة للتواجد على ساحة الفورمولا واحد مجدداً.

ويرى ساينز أن نوعية المنافسات على تلك الحلبات العريقة ستحدد مصير تواجدها في مستقبل الفورمولا واحد من عدمه.

حيث قال: "في حال قدمت تلك الحلبات التقليدية سباقات رائعة وممتعة، فإن الجمهور و’فيا’ والبطولة سيفكرون في جدوى الانتقال إلى حلبات جديدة طالما أن التقليدية تقدم منافسات رائعة".

وأكمل: "لكن في حال كانت السباقات مملة هناك - خاصة وأننا رأينا منافسات حماسية على حلبات حديثة مثل باكو، فإن مستقبلها سيعتمد على كيفية سير السباقات التي تليها".

أحد أهم العوامل وراء رغبة السائقين بالعودة إلى الحلبات العريقة، يكمن في تشوّقهم للقيادة بسيارات الفورمولا واحد الحالية ضمن حلبات مثل إيمولا وموجيللو، بالرغم من أن المسار لن يسمح بالكثير من التجاوزات.

ويعي ساينز أن مدراء البطولة يضعون بالاعتبار عامل الإثارة في جذب الجمهور.

فقال: "أعتقد أن السائقين سيستمتعون بالقيادة في موجيللو، نوربورغرينغ وإيمولا، لأنها حلبات ممتعة للغاية. لكن في حال لم تكن جودة العرض المقدم كافية، فقد لا نعود إليها".

وستعود إيمولا إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2006 حين استضافت جائزة سان مارينو الكبرى والتي فاز بها مايكل شوماخر.

وضمن معرض كلامه حيال التغييرات في الجدول الزمني خلال جولة مونزا، والتي ستقام على مدار يومين فقط، قال ساينز: "ستكون مهمة صعبة ألا يكون هناك يوم جمعة في إيمولا، لأننا عادة نكتسب الكثير من البيانات يومي الجمعة والسبت".

واختتم: "لكن في نوربورغرينغ وموجيللو مع يوم جمعة كامل، لا أعتقد أننا سنواجه أية تحديات كبيرة. ستكون إيمولا اختباراً مثيراً لنرى كيف ستسير الفورمولا واحد من دون يوم جمعة".