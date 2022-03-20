ساينز مرتاحٌ لمنافسته على قطب الانطلاق الأوّل بعد شعوره "بتأخّره كثيرًا" عن لوكلير

كشف ساينز بعد تجارب الجمعة في حلبة البحرين الدوليّة أنّه يُعاني لفهم سيارة فيراري "اف1-75" على مدار الطلعات القصيرة، وهو ما تركه أمام عملٍ لإنجازه ليلًا.

لكنّه تعافى في التصفيات ليتواجد في المركز الأوّل في القسم الثلث قبل إكمال لوكلير وماكس فيرشتابن للفّتيهما، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث.

وحلّ الإسباني على بُعج 0.129 ثانية عن زمن لوكلير في النهاية، لكنّه بدا مسرورًا بتواجده ضمن المعركة بعد معاناته في التجارب الحرّة.

وقال الإسباني: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي، كنت بطيئًا بكلّ بساطة. كان شارل يقوم بعملٍ أفضل بكثيٍ مني طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكان عليّ اللحاق به".

وأضاف: "وكانت هناك بعض النقاط في عطلة نهاية الأسبوع التي كنت فيها متأخّرًا للغاية، لذا بحلول الوقت الذي وصلت فيه التصفيات فقد كنت أنافس على قطب الانطلاق الأوّل وشعرت ببعض الارتياح".

وأكمل: "قدّم لوكلير لفّة جيّدة جدًا في النهاية. أعتقد بأنّه قدّم كلّ شيء، وتحتاج فقط لتهنئته والفريق ببساطة".

وأردف: "هذه أنباء رائعة أن نعود للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، كما أنّ هذه المرّة الأولى بالنسبة لي أن أنافس على قطب الانطلاق الأوّل. هذه أوقات مثيرة وحماسيّة أمامنا".

ومثّل المركزان الأوّل والثالث على شبكة الانطلاق عودة إلى الأداء القويّ بالنسبة لفيراري التي فشلت في الفوز بأيّ سباق منذ سنغافورة 2019.

وتمّ ترشيح فيراري بقوّة في البحرين بعد تحضيراتها المثيرة للإعجاب، لكنّ ساينز قال أنّ الفريق واصل التركيز على القيام بكلّ شيء على نحوٍ مثالي وعدم الانسياق كثيرًا وراء هذه النتيجة.

وقال الإسباني: "لم نعتقد في أيّ نقطة أنّ المهمّة ستكون سهلة. أعتقد بأنّنا قدّمنا تصفيات سلسة للغاية من دون أخطاء. أعتقد بأنّنا نحتاج لمواصلة ذلك بالتوجّه إلى السباق. أرى الفريق مركّزًا وواثقًا، لكن من دون الإفراط في الثقة ولسنا نحتفل بشكلٍ مفرط مطلقًا".

وأكمل: "لدينا الحقيقة التي نعرفها وهي أنّنا فيراري، عادت فيراري إلى الموقع الذي يجب أن تتواجد فيه، ولا يُمكننا أن نكون متحمّسين أكثر من اللازم حيال ذلك. من الواضح أنّها أنباء جيّدة، والجميع سعيدٌ اليوم".

واختتم بالقول: "لكن لا يزال الطريق طويلًا هذا العام، وهذه هي التصفيات الأولى والسباق الأوّل".