ساينز محبط من لاتيفي الذي كلفه صدارة سباق موناكو

قرر ساينز البقاء على إطارات الأمطار حتى جفاف الحلبة كي ينتقل مباشرة للإطارات الجافة، وهي الاستراتيجية التي منحته فرصة كبيرة لاقتناص الفوز.

لكن لفة خروجه البطيئة أدت إلى تفوق سيرجيو بيريز عليه الذي خرج من وقفة الصيانة بثانيتين تقريباً أمام الإسباني.

ومباشرة بعد السباق، صرح ساينز أن الزحام في لفة الخروج كلفه فوزاً محتملاً.

وحين سُئِل مساء يوم الأحد عن سبب غضبه، شكك ساينز بقرار لاتيفي البقاء أمامه أثناء خروجه من المنصة، بدلاً من السماح له بالمرور.

فقال: "حسناً، يمكن تفهم سبب الإحباط والمشاعر التي تنتابني حالياً، لأنني كنت أعلم أن سباقي بأكمله يتمحور حول لفة الخروج".

وأكمل: "حالما خرجت من المنصة، كانت إطاراتي تلتف حول بعضها، من الواضح أنه كانت هناك بقعة ماء. تمكن لاتيفي من الانسلال أمامي".

وتابع: "كنت أتصدر السباق حينها، وكان ليبقى خلفي بدلاً من تجاوزي، كما كان عليّ البقاء إلى يمين الخط الأصفر".

وأردف: "لذا نعم، تجاوزني، وكان عليّ البقاء إلى يمين الخطّ الأصفر".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: فيراري

بالمقابل، أوضح ساينز أن الأعلام الزرقاء لم ترفع إلا عند النفق، ما يعني أنه خسر أفضلية لفة إضافية على الإطارات الملساء مقارنة مع بيريز.

فقال: "كانت عليّ ملاحقته في المنعطفات، 3، 4، 5، 6، 7، 8 وعند مخرج المنعطف الثامن ابتعد عن طريقي في النفق".

وأكمل: "لكن حينها، كنت خسرتُ تحمية الإطارات والفارق الذي تحققه الإطارات الملساء".

وتابع: "أعتقد أن الإطارات الملساء حينها كانت بسرعة الانترميديت، وبالتأكيد لم تكن أبطأ".

وأضاف: "لكوني علقت خلف أبطأ سيارة على الحلبة، كلفني ذلك فرصة البقاء أمام سيرجيو بعد وقفة الصيانة".

واختتم: "يمكنكم تخيل مدى إحباطي، يمكن تخيل سبب صراخي عبر اللاسلكي كي يبتعد عن طريقي، لكنه لسبب ما استغرق وقتاً أطول من اللازم".