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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ساينز محبط من جولة كندا "الضعيفة والمخيبة للآمال"

وصف كارلوس ساينز الجولة الصعبة التي خاضتها فيراري في كندا "بالضعيفة والمخيبة للآمال"، والتي شهدت انسحابه وزميله شارل لوكلير إثر مشكلتين منفصلتين على حلبة مونتريال.

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أمضى الإسباني معظم سباق كندا وهو يعاني من أجل الوتيرة ولم يتمكن من التقدم إلى العشرة الأوائل، قبل أن تتضاءل فرصه أكثر عندما احتك مع أليكس ألبون عند المنعطف السادس جراء انزلاقه على المسار، ما تسبب بانسحاب سائق ويليامز.

فيما شعر ساينز أنه كان يجب أن "يخاطر" من أجل إحراز التقدم في فترة اعتماد الإطارات الملساء، وهو ما يرى أنه ربما السبب في انزلاقه، بعدما شعر بأن التنافسية ربما تصب في صالحه مع بدء جفاف المسار.

في المقابل، يرى ساينز أن معاناة فيراري في كندا "عرضية"، وتمخضت من عدم القدرة على تجهيز الإطارات على النحو الصحيح في التصفيات.

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حيث قال: "إنه أحد تلك السباقات التي تفتقر فيها للوتيرة طوال الوقت. كان هنالك بعض الضرر على السيارة إثر بضع احتكاكات خلال ذلك السباق الجنوني، لكننا لم نتمتع مطلقًا بالوتيرة الكافية اليوم للقيام بأية تجاوزات".

وأضاف: "فقط عندما انتقلنا إلى الإطارات الملساء بالقرب من نهاية السباق بدأت أشعر بأنه ربما هنالك احتمالية لتسجيل بعض النقاط، لكنني خاطرت من أجل تجاوز من أمامي وربما مررت على منطقة مبللة وانزلقت وانتهى سباقي".

وتابع: "لقد كانت نهاية أسبوع ضعيفة للغاية ومخيبة للآمال لكامل الفريق، حيث لم يبد في أية مرحلة أننا نتمتع بوتيرة جيدة".

واختتم: "لكنني أعتقد بأن كندا كانت جولة عرضية وخاصة، إذ أننا بحاجة لفهم ما حدث كفريق، حيث كان من الواضح أن الآخرين كانوا يقومون بشيء ما في التصفيات لتحضير الإطارات بشكل أفضل".

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