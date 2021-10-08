ساينز "محبطٌ قليلًا" بسبب العقوبة بعد رؤيته وتيرة فيراري في تركيا

أعلنت فيراري قبيل عطلة نهاية هذا الأسبوع عن أنّ ساينز سينطلق من آخر الترتيب في سباق الأحد بعد أن اختار الفريق منحه وحدة طاقة جديدة بالكامل، ليحصل على النظام الهجين المُحدّث.

ذلك يعني أنّ ساينز ركّز على وتيرة السباق خلال حصّتي الجمعة للتحضير لسباق الأحد، لكنّ زميله لوكلير حلّ ثانيًا على جدول الأزمنة في الفترة الثانية بفارق أقلّ من عُشرين من الثانية عن المتصدّر لويس هاميلتون.

وقال ساينز أنّه في حين أنّه لا يزال متحمّسًا لتحدّي شقّ طريقه من الخلف في سباق تركيا، فإنّه "أقلّ حماسًا" بعد رؤيته ما كان بوسع لوكلير فعله.

وقال الإسباني: "الآن بعد رؤية وتيرة شارل بكميّة وقود قليلة وقدرته على المنافسة على منصّة التتويج فإنّ ذلك يجعلني نادمًا بعض الشيء حيال حقيقة عدم تواجدي هناك ضمن المعركة غدًا السبت وكذلك يوم الأحد ما لم أُحقّق تقدّمًا ضخمًا، بالرغم من أنّ ذلك مستبعد".

وأضاف: "يجعلني ذلك محبطًا أكثر قليلًا، لأنّني أتمنّى لو أنّني هناك في المقدّمة معه لننافس على مراكز قويّة بالنظر إلى وتيرة السيارة نهاية هذا الأسبوع".

وتعهّد ساينز بـ "الإبقاء على إيمانه" حيال قدرته "على الاستمتاع بتجاوز السيارات الأخرى" وتحقيق النقاط، لكنّه قال بأنّه "يُحبّذ الانطلاق من الخمسة الأوائل والبقاء هناك في السباق".

في المقابل وبالرغم من مركزه الثاني المثير في تجارب الجمعة، حافظ لوكلير على حذره حيال قراءة الكثير من نتائج اليوم في تركيا، حيث يعتقد بأنّ فرق الصدارة لا يزال في جعبتها المزيد من الأداء.

وقال في هذا الصدد: "كان الشعور جيّدًا طوال اليوم، لكن لا يجب أن ننساق كثيرًا لأنّني أشعر بأنّ فرق الصدارة لا يزال في جعبتها المزيد لإظهاره".

وأكمل: "كما أنّ وتيرتنا بكميّة وقود كبيرة بدت جيّدة. يبدو كلّ شيء إيجابيًا حتى الآن، لكن مجدّدًا لا نزال في يوم الجمعة".

وأردف: "لذا سنُحافظ على هدوئنا في الوقت الحاضر ونواصل العمل بجد قدر المستطاع لدوزنة السيارة والحصول على تصفيات مثاليّة غدًا".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت