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ساينز محبطٌ "بعض الشيء" حيال المركز الثاني في مونزا

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ساينز محبطٌ "بعض الشيء" حيال المركز الثاني في مونزا

قال كارلوس ساينز الإبن أنّه "محبط بعض الشيء" لتفريطه في فوزه الأوّل في الفورمولا واحد في إيطاليا وذلك بعد حلوله ثانيًا خلف بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

تواجد سائق مكلارين في المركز الثاني خلف لويس هاميلتون في المراحل الأولى من السباق، وبدا أنّه الأوفر حظًا لاستغلال عقوبة التوقّف 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر على هاميلتون لدخوله خطّ الحظائر وهو مغلق.

لكنّ التوقيت المثالي لوقفة صيانة غاسلي ساعده على التقدّم إلى الصدارة، وكان قادرًا على التشبّث بها حتّى عبوره العلم الشطرنجي.

وفي حين أنّ ساينز علم أنّ الفرصة كانت متاحة أمامه لتحقيق فوزه الأوّل، فإنّه كان يعي جيّدًا كذلك أنّه لو لم يُواجه هاميلتون المتاعب فإنّ أفضل ما كان يأمل تحقيقه هو المركز الثاني في جميع الأحوال.

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وقال الإسباني: "إنّه سباقٌ مدهش. أنا محبطٌ بعض الشيء بالمركز الثاني كون لا أحد يُصدّق أنّني حظيت بفرصة للمنافسة على الفوز اليوم".

وأكمل: "كنّا قريبين للغاية، لكن ضمن سباقٍ طبيعي فلتواجدت في المركز الثاني خلف لويس كوننا تمتّعنا بوتيرة جيّدة جدًا. لذا أعتقد بأنّ ذلك ما نستحقّه".

واعترف ساينز بأنّه كان متفاجئًا بتقدّم سيارة ألفا تاوري عليه خلال فترة سيارة الأمان، لكنّه أدرك جودة العمل الذي حقّقه للتعافي بعد استئناف السباق.

وقال: "مع تواجد بيير في الأمام، فقد قلت: كيف حدث ذلك؟ لكنّني أعتقد بأنّنا واجهنا بعض الحظّ العاثر مع سيارة الأمان. ومن ثمّ قمنا بعملٍ جيّد للتعافي بعد العلم الأحمر".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا بالمركز الثاني كوننا كنّا سريعين جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع وأشعر بأنّنا كنّا لنُسيطر على معركة الوسط بسهولة اليوم. لذا أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

وأردف: "التقدّم من المركز السادس إلى الثاني ومن ثمّ اللحاق ببيير وإكمال السباق على بُعد ثلاثة أو أربعة أعشارٍ من الثانية عنه لهو إنجازٌ نفخر به. لولا العلم الأحمر لحللت خلف لويس اليوم، لكن هكذا جرت الأمور".

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