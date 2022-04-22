ساينز متفاجئ من "غياب هدوئه" وسط مشاكله في أستراليا

تصدر ساينز التجارب الحرة الأولى في ملبورن، كما بدا قادراً على مجاراة زميله شارل لوكلير (الذي تصدر جميع لفات السباق وفاز فيه) في التصفيات.

وتصدر لوكلير ترتيب أسرع الأزمنة في التصفيات التي توقفت بسبب حادثة فرناندو ألونسو، وعند استئنافها تأخر ساينز في المرآب ولم ينجح بتحمية إطاراته كما يجب ليتأهل تاسعاً.

وقبل انطلاقة السباق، تعرض لمشكلة أخرى في مقوده دفعت بفريقه لاستبداله من دون الإعدادات المناسبة، ليتراجع خمسة مراكز في اللفة الأولى بعد أن دخلت سيارته وضع "عدم الإيقاف".

لاحقاً، انسحب من السباق حين انزلقت سيارته أثناء محاولته استعادة المراكز ومهاجمة ميك شوماخر سائق هاس.

وضمن معرض كلامه حيال ما جرى في ملبورن على هامش جولة إيمولا، تكلم الإسباني عن الإحباط المتراكم جراء تلك المشاكل ما منعه من إظهار هدوئه المعتاد.

فقال: "إحدى نقاط قوتي كسائق هي الحفاظ على هدوئي في مثل هذه المواقف. هذه المرة، فقدتُ الهدوء في ردات فعلي على المشاكل التي واجهتني".

وتابع: "لم تكن جولة رائعة بسبب كل ما حصل، الكثير من العوامل الخارجية أثرت عليّ، لكن ردة فعلي لم تكن كما يجب".

وأردف: "في مرحلة ما تحصل الأخطاء. وقد حصلت، أنا واثق أنني سأتعلم مما جرى وهذا ما سيدفعني قدماً للأمام كسائق".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح ساينز أنّ مشكلتي دارة الإشعال وكذلك العلم الأحمر كانتا السبب وراء غضبه الكبير لعدم قدرته على تحقيق نتيجة تصفيات جيدة، خاصة بالمقارنة مع زميله.

فقال: "أن تبتعد فجأة عن المنافسة على قطب الانطلاق الأول بسبب مشاكل خارجية، لهو أمر محبط".

وأكمل: "يتعلق الأمر كثيراً بالناحية النفسية وكيفية التعامل مع المشاعر. ذلك أمر أعتقد أنه من بين نقاط قوتي، ولا أريد خسارته أبداً".

وأردف: "سأخوض على الدوام جولات صعبة وهذه هي حياتنا كسائقي سباقات. كنت ضمن سلسلة متتالية من التأديات القوية من دون أخطاء تذكر (قبل ملبورن)".

واختتم: "لكن قد تحصل المشاكل بسبب أمور خارجة عن السيطرة، وعليّ مواصلة التعلم من ذلك".