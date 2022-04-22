تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / الكشف عن تحديثات مرسيدس في إيمولا في ظلّ سعي الفرق لتحسين تدفّق الهواء التالي / فيراري تُغيّر محرّك ساينز بعد توقّفه في أستراليا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

ساينز متفاجئ من "غياب هدوئه" وسط مشاكله في أستراليا

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه تفاجأ من "غياب هدوئه" وعدم الرد المناسب، وسط المشاكل المتعددة التي واجهها في جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ساينز متفاجئ من "غياب هدوئه" وسط مشاكله في أستراليا

تصدر ساينز التجارب الحرة الأولى في ملبورن، كما بدا قادراً على مجاراة زميله شارل لوكلير (الذي تصدر جميع لفات السباق وفاز فيه) في التصفيات.

وتصدر لوكلير ترتيب أسرع الأزمنة في التصفيات التي توقفت بسبب حادثة فرناندو ألونسو، وعند استئنافها تأخر ساينز في المرآب ولم ينجح بتحمية إطاراته كما يجب ليتأهل تاسعاً.

وقبل انطلاقة السباق، تعرض لمشكلة أخرى في مقوده دفعت بفريقه لاستبداله من دون الإعدادات المناسبة، ليتراجع خمسة مراكز في اللفة الأولى بعد أن دخلت سيارته وضع "عدم الإيقاف".

لاحقاً، انسحب من السباق حين انزلقت سيارته أثناء محاولته استعادة المراكز ومهاجمة ميك شوماخر سائق هاس.

اقرأ أيضاً:

وضمن معرض كلامه حيال ما جرى في ملبورن على هامش جولة إيمولا، تكلم الإسباني عن الإحباط المتراكم جراء تلك المشاكل ما منعه من إظهار هدوئه المعتاد.

فقال: "إحدى نقاط قوتي كسائق هي الحفاظ على هدوئي في مثل هذه المواقف. هذه المرة، فقدتُ الهدوء في ردات فعلي على المشاكل التي واجهتني".

وتابع: "لم تكن جولة رائعة بسبب كل ما حصل، الكثير من العوامل الخارجية أثرت عليّ، لكن ردة فعلي لم تكن كما يجب".

وأردف: "في مرحلة ما تحصل الأخطاء. وقد حصلت، أنا واثق أنني سأتعلم مما جرى وهذا ما سيدفعني قدماً للأمام كسائق".

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح ساينز أنّ مشكلتي دارة الإشعال وكذلك العلم الأحمر كانتا السبب وراء غضبه الكبير لعدم قدرته على تحقيق نتيجة تصفيات جيدة، خاصة بالمقارنة مع زميله.

فقال: "أن تبتعد فجأة عن المنافسة على قطب الانطلاق الأول بسبب مشاكل خارجية، لهو أمر محبط".

وأكمل: "يتعلق الأمر كثيراً بالناحية النفسية وكيفية التعامل مع المشاعر. ذلك أمر أعتقد أنه من بين نقاط قوتي، ولا أريد خسارته أبداً".

وأردف: "سأخوض على الدوام جولات صعبة وهذه هي حياتنا كسائقي سباقات. كنت ضمن سلسلة متتالية من التأديات القوية من دون أخطاء تذكر (قبل ملبورن)".

واختتم: "لكن قد تحصل المشاكل بسبب أمور خارجة عن السيطرة، وعليّ مواصلة التعلم من ذلك".

المشاركات
التعليقات
الكشف عن تحديثات مرسيدس في إيمولا في ظلّ سعي الفرق لتحسين تدفّق الهواء
المقال السابق

الكشف عن تحديثات مرسيدس في إيمولا في ظلّ سعي الفرق لتحسين تدفّق الهواء
المقال التالي

فيراري تُغيّر محرّك ساينز بعد توقّفه في أستراليا

فيراري تُغيّر محرّك ساينز بعد توقّفه في أستراليا
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
لوكلير يتصدر ثنائية فيراري المهيمنة على التجارب الحرة الأولى وتقدم لافت لفريق هاس في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير يتصدر ثنائية فيراري المهيمنة على التجارب الحرة الأولى وتقدم لافت لفريق هاس في إيمولا

ريد بُل تقلل من التكهنات بجلب تحديثات كبيرة في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل تقلل من التكهنات بجلب تحديثات كبيرة في إيمولا

نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
عاجل: تمديد عقد ساينز حتى نهاية موسم 2024 مع فيراري جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

عاجل: تمديد عقد ساينز حتى نهاية موسم 2024 مع فيراري

ساينز: كابوس أستراليا يُثبت ضرورة "المثالية" في كل شيء جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

ساينز: كابوس أستراليا يُثبت ضرورة "المثالية" في كل شيء

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
لوكلير بعد الفوز: كنا "أقوى بكثير" من المتوقع في أستراليا جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير بعد الفوز: كنا "أقوى بكثير" من المتوقع في أستراليا

لوكلير: لقد تفاجأنا من وتيرتنا في تصفيات أستراليا جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: لقد تفاجأنا من وتيرتنا في تصفيات أستراليا

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

نوريس "كان ليطيح بلوكلير" للتواجد على الصفّ الأوّل في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس "كان ليطيح بلوكلير" للتواجد على الصفّ الأوّل في إيمولا

هاميلتون: "كلّ عطلة نهاية أسبوع بمثابة إنقاذٍ" بالنسبة لمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: "كلّ عطلة نهاية أسبوع بمثابة إنقاذٍ" بالنسبة لمرسيدس

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير بعد فوضى الأعلام الحمراء في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير بعد فوضى الأعلام الحمراء في إيمولا

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.