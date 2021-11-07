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ساينز متفاجئ من تأهّله سادسًا بعد مشاكل محرّكه في المكسيك

قال الإسباني كارلوس ساينز الإبن أنّه كان متفاجئًا من تأهّله سادسًا لسباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد بعد معاناته من خطأ في وحدة طاقته في مرحلة مبكّرة من الحصّة.

ساينز متفاجئ من تأهّله سادسًا بعد مشاكل محرّكه في المكسيك

على إثر تأخير العلم الأحمر في القسم الأوّل من التصفيات، كان ساينز من بين أوّل من غادروا المرائب وأمضى 90 ثانية وهو ينتظر في نهاية خطّ الحظائر قبل استئناف الحصّة.

وحالما غادر الإسباني فقد أعلم فريقه بفقدانه للطاقة، وبقي يسير ببطء شديد على الخطّ المستقيم وأُعلمه مهندسه بأنّ عليه رفع عدد دورات محرّكه في الغيار المحايد من أجل محاولة حلّ المشكلة. ولم تُحلّ المشكلة إلّا عندما وصل إلى المنعطف الأوّل واستأنف برنامجه منذ ذلك الحين.

وقال في هذا الصدد: "كان وضعًا صعبًا. عانينا قليلًا على صعيد الخروج من المرآب نهاية هذا الأسبوع، وعندما نبقى متوقّفين لفترة طويلة جدًا، فإنّنا نواجه هذه المشكلة".

وأردف: "لكنّني لم أتوقّع أن تدوم كلّ ذلك الوقت. بردت إطاراتي في تلك الواقعة، ومن ثمّ كان إكمال لفّة كتلك في نهاية القسم الأوّل من التصفيات مجهدًا للغاية".

وأضاف: "كما أنّ القسم الثاني كان مجهدًا كذلك ومليئًا بالأحداث، ربّما كانت هذه واحدة من أكثر حصص التصفيات تعقيدًا في مسيرتي. لم أدخل في نسقٍ جيّدٍ مطلقًا إلى أن قدّمت لفّة جيّدة في القسم الثالث، لكن حتّى خلال تلك اللفّة فقد شعرت بأنّني أبطأ بعُشرين أو ثلاثة من إمكانيّات السيارة. لذا كنت متفاجئًا من وجودي سادسًا".

وعندما سُئل عن المزيد من التوضيحات حيال مشكلة المحرّك، أجاب: "حدثت بعض المرّات نهاية هذا الأسبوع، ونُحاول حلّها. لن تكون مشكلة في السباق".

وبالرغم من مشكلة وحدة الطاقة فإنّ ساينز واثقٌ من تمتّعه بسباقٍ قوي، حيث سينطلق من الصفّ الثالث خلف فريقَي مرسيدس وريد بُل.

وقال الإسباني: "مثلما قلت فإنّ التصفيات كانت الحصّة الأسوأ ضمن عطلة نهاية الأسبوع، وتمكّنا من التغلّب على دانيال ريكاردو بالرغم من ذلك وكنت على بُعد عُشرين أو ثلاثة خلف بيير غاسلي سائق ألفا تاوري بالرغم من أنّهم كانوا يلعبون على صعيد عامل السحب".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّنا لو استعدنا الشعور بالسيارة، ودخلت في نسقٍ جيّد في السباق، فيُمكن أن نستعيد وتيرة السباق ونفعل شيئًا ما على صعيد الاستراتيجيّة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ التجاوز على الحلبة سيكون صعبًا للغاية، كونه لا يُمكنك الضغط لأكثر من بضع لفّات خلف سيارة أخرى بسبب درجات الحرارة. سيكون ذلك صعبًا".

من جانبه سينطلق زميله شارل لوكلير من المركز الثامن بعد تصفيات مخيّبة، حيث قال: "عانيت طوال حصص التجارب الحرّة الثلاث. لهذا السبب أنا سعيدٌ جدًا بأدائي في القسمين الأوّل والثاني، لأنّني تمكّنت أخيرًا من الحصول على الشعور المناسب مع السيارة".

وأضاف: "لكن عندما حانت اللحظة الحاسمة في الطلعة الثانية في القسم الثالث فقد ارتكبت خطأً، لم يُساعدني افتقاري لثبات الأداء بالتأكيد، لكنّ ذلك ليس عذرًا".

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