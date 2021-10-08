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ساينز "متحمّسٌ" للانطلاق من آخر الترتيب في تركيا

قال الإسباني كارلوس ساينز الإبن أنّه سيستغلّ جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد كعطلة نهاية أسبوع "اختباريّة" وذلك بعد تأكيد فيراري انطلاقه من آخر الترتيب.

ساينز "متحمّسٌ" للانطلاق من آخر الترتيب في تركيا

سيحصل ساينز على الخصائص الجديدة من وحدة الطاقة التي شرع الفريق في استخدامها للمرّة الأولى مع زميله شارل لوكلير في روسيا، وهو ما سيعني انطلاقه من آخر الترتيب كعقوبة لقاء انتقاله للوحدة الرابعة هذا الموسم.

وقال الإسباني أنّ التركيز على السباق من دون الحاجة للاهتمام بأداء اللفّة الواحدة سيمنحه مكاسب أكبر على المدى البعيد.

"سيبدو ذلك غريبًا، لكنّني متحمّسٌ حيال ذلك" قال ساينز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "يُغيّر ذلك عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، كونك لن تُشارك على الأرجح في التصفيات".

وأضاف: "لذا فجأة تنتقل مقاربتي إلى السباق، وهو الذي يُمثّل نقطة ضعفي ونقطة ضعف السيارة في الوقت الحاضر، وتحديدًا إدارة السباق وإدارة الإطارات".

وأكمل: "سأحصل على فرصة اختبار جميع الإطارات المختلفة في حصص التجارب الحرّة الثلاث وتحسين إدارتي للإطارات وفهمي للسيارة في ظروف السباق ومحاولة تحقيق خطوة إلى الأمام".

وأردف: "ربّما لو اكتشفت شيئًا ما نهاية هذا الأسبوع فسيُساعدني ذلك على تحقيق خطوة لبقيّة الموسم. سأستغلّ عطلة نهاية هذا الأسبوع كاختبارات".

وواصل حديثه بالقول: "وفوق ذلك ليس لديك شيء لتخسره عند الانطلاقة، فأنت الأخير في جميع الأحوال. ولديّ سجلٌ جيّدٌ بالتقدّم من الخلف في جميع نتائجي ضمن الخمسة والأوائل ومنصّة التتويج. لذا دائمًا ما أستمتع بذلك في الحقيقة لأنّه ليس لديّ ما أخسره".

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كما أنّ الاقتصار على لفّة وحيدة في التصفيات سيمنح ساينز إطارات "سوفت" جديدة للسباق، وهو ما قد يُساعد على فتح المزيد من الخيارات الاستراتيجيّة أمامه.

وقال في هذا الصدد: "بالضبط، يمنحك ذلك مجال فرصٍ يوم الأحد. ستُحبّذ تقلّص فرصك وانطلاقك من المركز الخامس عوضًا عن الأخير".

وأكمل: "لكنّ هذه فرصة جيّدة، ودائمًا ما عملت بشكلٍ جيّد لي في الماضي. سأبقى مخلصًا لطريقتي تسابقي من الخلف، وسأرى إن كان بوسعي تجاوز السيارات الأخرى".

كما سيستفيد ساينز من وحدة طاقة فيراري الأحدث، والتي يعتقد بأنّها ستمنحه دفعة إضافيّة أثناء محاولته التقدّم في الترتيب.

وقال في هذا الصدد: "من الواضح أنّني متحمّسٌ حيال وحدة الطاقة كذلك، وليس فقط لانطلاقي من المركز الأخير. هذه وحدة طاقة جديدة وأرحّب بكلّ التحديثات والجهود التي بُذلت لتقديمها في هذه السباقات الأخيرة من الموسم. بدت واعدة في سوتشي من جانب شارل، وأنا متحمّسٌ لذلك".

وأكمل: "تُحاول كسب كلّ جزء أداء كلّ شهر ومثلما تعلمون فإنّنا نتأخّر قليلًا على صعيد الطاقة، هناك فارقٌ لا بأس به ونُحاول تصحيحه، ونأمل أن يُساعدنا هذا المحرّك على التقدّم في الترتيب بشكلٍ أسهل بالمقارنة مع المحرّك القديم".

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لوكلير يأمُل أن يكون مسار تركيا "ما يزال زلقًا" لتعزيز حظوظ فيراري

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