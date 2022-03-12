ساينز: مبالغات مرسيدس حيال أداء فيراري جزء من "الألعاب الذهنية المتوقعة"

بدت فيراري في حال جيدة خلال التجارب الشتوية الثانية في البحرين، حيث نجح الحصان الجامح بمواصلة الزخم الذي أظهره في التجارب الأولى على حلبة برشلونة.

ومع معاناة مرسيدس للتعامل بالشكل الأمثل مع سيارتها، أشارت السهام الفضية إلى فيراري على أنه الفريق الأفضل حتى الآن.

حيث ألمح لويس هاميلتون إلى أن فيراري قد تحرز ثنائية المركزين الأول والثاني في سباق البحرين الافتتاحي، بناء على وتيرتها الحالية.

لكن ساينز لا يرى في مثل هذه التصريحات إلا جزءاً من الحرب الذهنية التي تشنّها مرسيدس قبل كل موسم، لتفاجئ الجميع في السباق الافتتاحي وتحرز الفوز.

حيث قال: "أعتقد أنه التصرف الاعتيادي من قبل مرسيدس. المبالغة في وصف أداء الآخرين ومن ثم سحق المنافسين في السباق الافتتاحي، وهذا بات أمراً اعتيادياً متوقعاً منهم".

وتابع: "لو كان هذا أول موسم يقومون بذلك، حينها ربما كنت لأصدقهم. لكنهم يتصرفون بهذه الطريقة منذ خمسة أو ستة مواسم، ومن ثم يسحقون الجميع في السباق الأول. لذا أنا لا أصدق تصريحاتهم".

وأكمل: "يمكننا بالفعل رؤية ما يقومون به.. لن أفصح عن المزيد!".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

ويُشير تصريح ساينز ربما إلى بيانات "جي بي اس" التي تُظهر مقارنات أداءٍ بين سيارتي مرسيدس وفيراري.

وتُظهر التحليلات تقارباً شديداً بين السيارتين في المنعطفات، لكن مرسيدس تخسر الوقت على المقاطع المستقيمة.

ونظرياً، فإن مرسيدس لا تعمل بطاقة محركها القصوى، بالتالي فإن قدراتها الحقيقية لم تظهر بعد.

ويتفق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في أن مرسيدس لم تُظهر بعد قدراتها الفعلية.

فقال: "من المستحيل التنبؤ (بمستويات الأداء). قد نرى يوم السبت لمحة عما يمكن للفرق تقديمه".

وتابع: "لا أعتقد أن مرسيدس قد أظهرت كامل قدراتها بعد. أعتقد أن فيراري تبدو الفريق الأفضل حالياً، ونأمل أن نكون إلى جانبهم. ويبدو أن مكلارين تمتلك سيارة قوية. كما أن ألبين سريعة. من المستحيل التكهن".

بالمقابل، شدد هاميلتون على أن مرسيدس لا تلعب أية ألعاب ذهنية قبل السباق الأول، وسط محاولته التغلب على مشاكل سيارة 2022.

وحين سُئِل عن رأيه بتصريحات ساينز، أجاب: "سنكون في وضع جيد جداً جداً لو نجحنا بالتغلب على مشاكل الانزلاقات ومن ثم إخفاء وتيرتنا الحقيقية. لكن الواقع ليس كذلك".

وأكمل: "لدينا أمور نحاول إتمامها بالتأكيد. كما قلت، الآخرون واجهوا مشاكل أقل، صحيح؟".

واختتم: "ربما مع الوصول إلى الأسبوع المقبل، سنحصل على صورة أكثر وضوحاً".