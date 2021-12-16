ساينز "ما كان ليتمنى نهاية أفضل من ذلك" لأولى مواسمه مع فيراري

حلّ ساينز ثالثًا على حلبة ياس مارينا يوم الأحد الماضي بعد نهاية سباق محتدمة شهدت انسحاب سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وضغط يوكي تسونودا على سائق فيراري في المرحلة الأخيرة من السباق، ليعبر الإسباني خط النهاية بفارق نصف ثانية فقط أمام الياباني.

وضمنت تلك النتيجة المركز الخامس لساينز في ترتيب السائقين ليُنهي موسمه الأول مع فيراري متفوقًا على لاندو نوريس سائق مكلارين وزميله بالفريق شارل لوكلير.

كما سجّل ذلك أفضل موسم لساينز في الفورمولا واحد حتى الآن، متجاوزًا به أفضل رصيد نقاط سابق له من موسم 2020 ومتضمّنًا 4 مصنات تتويج.

"لم أكن لأتمنى أكثر من ذلك لأكون صريحًا، ولا سيّما منصة التتويج" قال ساينز عقب سباق الأحد في أبوظبي.

وأضاف: "السباق بأكمله اليوم تمحور حول وضع كل الأمور في نصابها، كل شيء تعلمته خلال هذا العام، الطريقة التي تقدمت بها مع الفريق من أجل خوض سباق جيّد في النهاية".

وتابع: "اليوم شعرت أخيرًا بأنني وضعت كل هذه الأمور سويًا من أجل خوض سباق قوي للغاية. في النهاية، كانت لدي كل العواقب الإيجابية في كل النتائج، لكنني فخور أكثر بالسباق من أي شيء آخر في الحقيقة".

هذا وأكمل الإسباني الموسم بفارق 5.5 نقطة أمام لوكلير، والذي خاض معه معركة متقاربة خلال موسم 2021 ضمن موسمهما الأول كزميلين.

جديرٌ بالذكر أن المونغاسكي قد أكمل سباق أبوظبي في المركز العاشر بعدما انخرط ضمن معارك فرق الوسط، إلى جانب لحظة خروجه عن المسار بعدما خرج ماكس فيرشتابن من خط الحظائر أمامه، ليتراجع إلى معركة وجيزة مع تسونودا قبل توقّفه.