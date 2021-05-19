ساينز ما زال يتأقلم مع نظام الانطلاقة لسيارة فيراري

يُعتبر ساينز أحد السائقين الذين يقدمون انطلاقات جيدة بشكل عام في البطولة، لكنه خسر مركزه لصالح دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز في اللفة الافتتاحية من سباق برشلونة، ليتراجع من المركز السادس إلى الثامن.

ولم يتمكن الإسباني من استعادة المركز حيث علق ضمن معركة الوسط بينما تقدم زميله شارل لوكلير إلى الأمام بعد انطلاقه رابعاً، لينهي السباق بفارق 20 ثانية أمامه مع عبور العلم المرقط.

وكان ساينز قد خسر كذلك مراكز في أول سباق له مع الفريق على أرض حلبة البحرين الدولية قبل أن يتحسن أكثر في جولتي إيمولا وبورتيماو، لكنه لم ينجح باكتساب أية مراكز على الإطلاق خلال اللفات الأولى من سباقات الموسم حتى الآن.

وأشار سائق فيراري إلى أنه يعي هذه المسألة، وأنه قد ناقشها بالفعل مع الفريق ضمن سعيه لرفع ثقته أكثر خلف المقود وكذلك كي يحصل على فهم أفضل للسيارة بعد انتقاله إلى صفوف الحصان الجامح قادماً من مكلارين.

فقال مباشرة بعد سباق إسبانيا: "خضت الكثير من التحليلات مع المهندسين، لمحاولة فهم ما يمكنني القيام به بشكل أفضل".

وأكمل: "ما هو واضح أنني ما زلت بحاجة إلى المزيد من الثقة فيما يتعلق بنظام الانطلاقة، والطريقة التي يجب التعامل بها معه كي أقدم انطلاقة مثالية خلال الـ 100 متر الأولى".

وتابع: "لا أعتقد أن ذلك اليوم هو ما أعاقني، بل تموضعي على المسار بعيداً عن الاستفادة من عامل السحب ومن ثم علقت خلف إستيبان أوكون مع التوجه إلى المنعطف الأول ومن ثم خسرت بضعة مراكز".

وأردف: "إنها مجموعة عوامل تتطلب تحقيق نتيجة مثالية كتلك التي أحرزها شارل. عليك بداية أن تقدم جولة كاملة متكاملة، وذلك يعني تصفيات جيدة. ومن ثم الابتعاد عن أية مشاكل خلال الانطلاقة".

واسترسل: "هذا ما كانتُ جيداً به للغاية في مكلارين، تقديم نهاية أسبوع متكاملة، وهذا ما نحن بحاجة له لتحسين السباقات كفريق، أن نواصل تقديم أداء رفيع المستوى".

يشار إلى أن ساينز يحتل المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة السائقين هذا الموسم بمجموع نقاط يقارب نصف ما يمتلكه زميله لوكلير، حيث كانت أفضل نتيجة له هي المركز الخامس في البرتغال.