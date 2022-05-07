تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / مكلارين تُطالب "فيا" بـ "الشفافيّة" حول تغيير أرضيّة فيراري في تجارب الإطارات التالي / فيرشتابن: ريد بُل تحتاج لجعل عطل نهاية الأسبوع "أقلّ صعوبة"
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار عاجلة

ساينز: ليس من السهل استعادة الثقة بعد حادث مثل الأمس

قال كارلوس ساينز الإبن أنّه "لم يكن من السهل استعادة الثقة" قبل تصفيات جائزة ميامي الكبرى بعد الحادث القويّ الذي تعرّض له بالأمس خلال التجارب الحرّة الثانية.

ساينز: ليس من السهل استعادة الثقة بعد حادث مثل الأمس

تعرّض الإسباني لحادث قويّ في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، حيث التفّت سيارته واصطدمن بالحاجز الأسمنتي الجانبيّ عند المنعطف الـ 14.

لكنّه تمكّن من استجماع قواه قبل التصفيات اليوم السبت، وسيصطفّ في المركز الثاني خلف زميله شارل لوكلير الذي كان أسرع منه بـ 0.19 ثانية.

وعندما سُئل عن كيفيّة قلبه لتأخّره بعد حادثته المبكّرة، أجاب ساينز: "حسنًا، مجرّد البناء بشكلٍ تدريجي بعد حادث الأمس القوي، لم يكن من السهل على الإطلاق استعادة الثقة على هكذا حلبة صعبة مثل هذه".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "لكن أجل، حافظت على هدوئي حتّى القسم الثالث. أعتقد بأنّني قدّمت بعض اللفّات الجيّدة. لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل، لكن بالنظر إلى موقعي بالأمس، فسأقبل بهذه النتيجة".

وأردف: "أعتقد بأنّ الغد سيكون مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى كلّ ما حدث في عطلة نهاية هذا الأسبوع. لم أكمل أيّ محاكاة للمسافات الطويلة بعد. لم أضع كميّة وقود كبيرة على السيارة وأختبرها".

ثمّ تابع: "لذا سأختبر ذلك للمرّة الأولى غدًا خلال اللفّات التي تسبق شبكة الانطلاق، وهو ما سيكون صعبًا".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني أشعر بالثقة مع السيارة. قيادة السيارة جيّدة حقًا على هذه الحلبة، لذا أعتقد بأنّ بوسعنا القيام بعملٍ جيّد".

المشاركات
التعليقات
مكلارين تُطالب "فيا" بـ "الشفافيّة" حول تغيير أرضيّة فيراري في تجارب الإطارات
المقال السابق

مكلارين تُطالب "فيا" بـ "الشفافيّة" حول تغيير أرضيّة فيراري في تجارب الإطارات
المقال التالي

فيرشتابن: ريد بُل تحتاج لجعل عطل نهاية الأسبوع "أقلّ صعوبة"

فيرشتابن: ريد بُل تحتاج لجعل عطل نهاية الأسبوع "أقلّ صعوبة"
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.