ساينز: ليس من السهل استعادة الثقة بعد حادث مثل الأمس

تعرّض الإسباني لحادث قويّ في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، حيث التفّت سيارته واصطدمن بالحاجز الأسمنتي الجانبيّ عند المنعطف الـ 14.

لكنّه تمكّن من استجماع قواه قبل التصفيات اليوم السبت، وسيصطفّ في المركز الثاني خلف زميله شارل لوكلير الذي كان أسرع منه بـ 0.19 ثانية.

وعندما سُئل عن كيفيّة قلبه لتأخّره بعد حادثته المبكّرة، أجاب ساينز: "حسنًا، مجرّد البناء بشكلٍ تدريجي بعد حادث الأمس القوي، لم يكن من السهل على الإطلاق استعادة الثقة على هكذا حلبة صعبة مثل هذه".

وأكمل: "لكن أجل، حافظت على هدوئي حتّى القسم الثالث. أعتقد بأنّني قدّمت بعض اللفّات الجيّدة. لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل، لكن بالنظر إلى موقعي بالأمس، فسأقبل بهذه النتيجة".

وأردف: "أعتقد بأنّ الغد سيكون مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى كلّ ما حدث في عطلة نهاية هذا الأسبوع. لم أكمل أيّ محاكاة للمسافات الطويلة بعد. لم أضع كميّة وقود كبيرة على السيارة وأختبرها".

ثمّ تابع: "لذا سأختبر ذلك للمرّة الأولى غدًا خلال اللفّات التي تسبق شبكة الانطلاق، وهو ما سيكون صعبًا".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني أشعر بالثقة مع السيارة. قيادة السيارة جيّدة حقًا على هذه الحلبة، لذا أعتقد بأنّ بوسعنا القيام بعملٍ جيّد".