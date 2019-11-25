ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021

على غرار معظم سائقي البطولة، ينتهي عقد ساينز مع نهاية موسم 2020، إذ قد تصبح المقاعد ضمن فرق الصدارة الثلاثة - مرسيدس، فيراري وريد بُل - متاحة لموسم 2021، حيث قد يستفيد ساينز من سوق السائقين العام المُقبل بعد بزوغ نجمه خلال موسمه الأوّل مع مكلارين.

وظهر الإسباني بأكثر أداء مثير للإعجاب ضمن فرق الوسط هذا الموسم، حيث قاد مكلارين نحو المركز الرابع في بطولة الصانعين بعد مواسم كارثية ألقت بظلالها على الفريق.

"حظي الفريق بتقدّم ثابت طوال فترة تواجدي معه" قال ساينز عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن خططه وسوق السائقين لموسم 2021.

وأضاف: "ذلك أمر جذّاب للغاية أن تحظى به داخل أحد الفرق، كما أنّك لا تراه كثيرًا في الفورمولا واحد. إذ أنّني سعيد للغاية وفخور بما يحققه هذا الفريق".

وتابع: "من المبكّر للغاية بالطبّع التفكير حيال 2021، لكنّه ليس سرًا أنّني سعيد داخل هذا الفريق، حيث أرى بأنّ كلا الطرفَين سعيدان للغاية سويًا في الوقت الحالي، وبالنسبة لي، لا يوجد مكان آخر أفكّر في الانتقال إليه حاليًا".

وقد تمتّع ساينز بأفضل موسم له في الفورمولا واحد هذا العام، إذ توّج ذلك بأوّل منصّة تتويج له في الفئة الملكة من بوابة سباق جائزة البرازيل الكبرى.

حيث قال بأنّ الخبرات التي اكتسبها في الأعوام الأخيرة - بما فيها موسم 2018 الصعب بجوار نيكو هلكنبرغ ضمن صفوف الفريق المصنعي لرينو - قد ساهمت في صقل موهبته وتحويله إلى سائق مستعد لتحقيق خطوة للأمام هذا الموسم.

"ذلك الموسم بجوار نيكو ساعدني كثيرًا من أجل تعلّم أمور من سائق متمرّس" قال ساينز.

وأكمل: "قبل ذلك، كانت خبرة زملائي السابقين لا تتعدّى سنة واحدة في الفورمولا واحد، لذا أن أخوض موسمًا بجوار نيكو لهو أمر ساعدني على تعلّم بعض الأمور الجديدة".

وأردف: "بعد قدومي إلى مكلارين، علمت أنّني مستعد للتحدّي، وذلك من خلال طريقة فهمي لتوازن السيارة، وتطويرها، والسرعة التي عرفت أّنني أمتلكها عندما كنت في تورو روسو ورينو".

واختتم: "كانت مسألة خطوة الانضمام فقط لفريق كهذا، والشعور بالراحة على الفور ومن ثمّ ستهتم النتائج بنفسها. لم يكن هنالك بالفعل أيّ أمر كنت خائفًا منه أو أيّ شيء من هذا القبيل".