ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا

كشف الإسباني أنه لم يعد مئة بالمئة إلى كامل لياقته البدنية بعد العملية الجراحية لإزالة الزائدة الدودية التي قام بها خلال جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.

لكن، ما زال ساينز واثقاً بأنه سيتمكن من القيادة في أستراليا، رغم أنه لم يقم بأي عمل على جهاز المحاكاة منذ العملية الجراحية.

ويخطط ساينز لقيادة السيارة يوم الجمعة في ملبورن، مع بعض التعديلات على الحزام كي يصبح أكثر راحة له، ومن ثم سيقوم بتقييم شعوره ووضعه، وكذلك سيقوم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بتقييمه طبياً كذلك.

وسيكون أوليفر بيرمان، الذي قاد بديلاً عنه في جدة وحقق المركز السابع، جاهزاً كبديل عنه أيضاً في ملبورن إن دعت الضرورة.

قال ساينز: "بداية، عبر الحركة أثناء التمرينات البدنية يبدو أن كل شيء يشير أنني مستعد لقيادة السيارة والمحاولة".

وأكمل: "لكنني لست غبياً، وإن لم يكن شعوري جيداً غداً، فسأكون أول من سيقول بأنني بحاجة لأسبوعين إضافيين حتى السباق التالي".

وأردف: "بالتعاون مع ’فيا’ هناك خطة. لديّ فحص إضافي مع ’فيا’ غداً، وهم يراقبون تحسّني".

واسترسل: "أنا أول شخص لا يريد أن يشعر بالألم أو المعاناة، أو التسبب بسوء الحالة أكثر. لست غبياً. سأكون واضحاً جداً حيال ما أشعر به".

وتعقيباً على عملية التعافي، قال ساينز: "أشعر أنني أفضل قليلاً كل يوم. الآن، وخلال 24 ساعة حققتُ الكثير من التقدم".

وأردف: "أنا من قدرتي على قيادة السيارة، حينها سأرى كيف سيكون شعوري، لكنني متفائل".

ورغم ثقته، لكن حقيقة قدرته على المشاركة لن تتوضح إلا بعد قيادة السيارة يوم الجمعة، وحينها سيتخذ القرار حيال المواصلة في الجولة من عدمها.