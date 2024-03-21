ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا
قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه "ليس غبياً" وسيكون أول من سيعترف إن أدرك أنه ليس قادراً على المشاركة بمجريات جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.
كارلوس ساينز، فيراري
سيمون غالوي/ صور لات
كشف الإسباني أنه لم يعد مئة بالمئة إلى كامل لياقته البدنية بعد العملية الجراحية لإزالة الزائدة الدودية التي قام بها خلال جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.
لكن، ما زال ساينز واثقاً بأنه سيتمكن من القيادة في أستراليا، رغم أنه لم يقم بأي عمل على جهاز المحاكاة منذ العملية الجراحية.
ويخطط ساينز لقيادة السيارة يوم الجمعة في ملبورن، مع بعض التعديلات على الحزام كي يصبح أكثر راحة له، ومن ثم سيقوم بتقييم شعوره ووضعه، وكذلك سيقوم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بتقييمه طبياً كذلك.
وسيكون أوليفر بيرمان، الذي قاد بديلاً عنه في جدة وحقق المركز السابع، جاهزاً كبديل عنه أيضاً في ملبورن إن دعت الضرورة.
قال ساينز: "بداية، عبر الحركة أثناء التمرينات البدنية يبدو أن كل شيء يشير أنني مستعد لقيادة السيارة والمحاولة".
وأكمل: "لكنني لست غبياً، وإن لم يكن شعوري جيداً غداً، فسأكون أول من سيقول بأنني بحاجة لأسبوعين إضافيين حتى السباق التالي".
وأردف: "بالتعاون مع ’فيا’ هناك خطة. لديّ فحص إضافي مع ’فيا’ غداً، وهم يراقبون تحسّني".
واسترسل: "أنا أول شخص لا يريد أن يشعر بالألم أو المعاناة، أو التسبب بسوء الحالة أكثر. لست غبياً. سأكون واضحاً جداً حيال ما أشعر به".
وتعقيباً على عملية التعافي، قال ساينز: "أشعر أنني أفضل قليلاً كل يوم. الآن، وخلال 24 ساعة حققتُ الكثير من التقدم".
وأردف: "أنا من قدرتي على قيادة السيارة، حينها سأرى كيف سيكون شعوري، لكنني متفائل".
ورغم ثقته، لكن حقيقة قدرته على المشاركة لن تتوضح إلا بعد قيادة السيارة يوم الجمعة، وحينها سيتخذ القرار حيال المواصلة في الجولة من عدمها.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن تتمكن فيراري من تسليط الضغط على ريد بُل في 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري لم تعد "عديمة النفع" ضمن المعركة في مواجهة ريد بُل
فيتيل أرسل رسالة تشجيعية إلى بيرمان قبل سباق جدة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا
ويليامز تعلن انسحاب سارجانت ومنح سيارته إلى ألبون لبقية مجريات جولة أستراليا
ريد بُل تبحث عن مزيد من الأداء بعد وتيرة فيراري "المثيرة جداً للإعجاب" في أستراليا
براون يوقع عقداً جديداً للبقاء كرئيس تنفيذي لدى مكلارين حتى 2030
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments