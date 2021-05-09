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ساينز ليس راضيًا للغاية عن سباقه في إسبانيا

بدا الإسباني كارلوس ساينز الإبن غير راضٍ عن نتيجته في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد حلوله سابعًا في موطنه على حلبة برشلونة في الوقت الذي كانت فيه سيارته فيراري "قادرة على تحقيق نتيجة أفضل".

ساينز ليس راضيًا للغاية عن سباقه في إسبانيا

بعد تأهّله سادسًا في تصفيات السبت، واجه ساينز لفّة أولى صعبة خسر خلالها عدّة مراكز.

لكنّ الإسباني استغلّ وتيرة فيراري الأفضل واستراتيجيّتها المحكمة – عبر الانتقال إلى إطارات "سوفت" في النهاية ليُحقّق تقدّمًا جيّدًا ويعبر خطّ النهاية سابعًا.

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لكنّه بدا محبطًا حيال النتيجة، خاصة أنّه علق خلف دانيال ريكاردو سائق مكلارين ولم يتمكّن من تجاوزه في يومٍ تمتّعت فيه فيراري بالوتيرة الأسرع بين فرق الوسط.

وقال الإسباني: "واجهنا انطلاقة صعبة. كنّا أسرع بكثير من مكلارين وألبين، لكن مثلما شاهدنا في الماضي فلو حصلت على انطلاقة سيّئة وعلقت خلف سيارات أبطأ فإنّ إطاراتك تتآكل ولا تستطيع التجاوز".

وأضاف: "خاصة مع سرعتنا القصى التي ليست الأفضل، لا تزال المهمّة صعبة. علينا تحليل ما حدث لرؤية إن كان بوسعنا فعل شيء مختلف في اللفّة الأولى".

ثمّ تابع: "لست راضيًا لأكون صادقًا. كانت السيارة أفضل من تلك النتيجة اليوم، أعتقد بأنّ هذه كانت المرّة الأولى هذا العام التي كنّا فيها أسرع سيارة بين فرق الوسط، لكنّني واجهت لفّة أولى سيّئة".

وأكمل: "بدأ كلّ شيء عندما لم أجد أيّ مساحة في المنعطف الأوّل. لكنّنا تمتّعنا باستراتيجيّة جيّدة وقدّمنا بعض وقفات الصيانة الجيّدة وحللت سابعًا، لكنّني أشعر بأنّنا خسرنا نقاطًا ثمينة اليوم".

واختتم بالقول: "كنّا ثالث أفضل سيارة في المنعطفات بعد مرسيدس وريد بُل وتلك علامة جيّدة. لو حظيت بقسم ثالث أفضل في تصفيات الأمس وانطلاقة أفضل اليوم لحللت رابعًا أو خامسًا من دون مشاكل. ذلك سبب انزعاجي، لكن علينا مواصلة العمل".

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