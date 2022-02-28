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ساينز "ليست لديه أدنى فكرة" عن موقع فيراري بالرُغم من البداية الواعدة في تجارب برشلونة

قال كارلوس ساينز أنه "ليست لديه أدنى فكرة" عن الموقع الذي تتواجد فيه فيراري ضمن فرق المقدمة في الفورمولا واحد، وذلك بالرُغم من البداية الواعدة للحصان الإيطالي في التجارب الشتوية الأولى في برشلونة.

ساينز "ليست لديه أدنى فكرة" عن موقع فيراري بالرُغم من البداية الواعدة في تجارب برشلونة

أكملت فيراري لفّات أكثر من أي فريق آخر على مدار الأيام الثلاثة التي شكّلت تجارب برشلونة، بينما تصدّر ساينز ترتيب السائقين من حيث عدد اللفات برصيد 236 لفة.

فيما سجّل زميل ساينز بالفريق شارل لوكلير أسرع لفة في اليوم الثاني من التجارب، وأنهى بفارق نصف ثانية عن الزمن الأسرع في التجارب الذي كان من نصيب لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وقد لفتت البداية المشجّعة لفيراري انتباه منافساتها، حيث شعر جورج راسل أن فريقه مرسيدس يتواجد "في الخلف حاليًا"، بينما يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن فيراري بدت "قوية للغاية".

لكن ساينز شدد على أنّ الوقت ما يزال مبكرًا جدًا بالنسبة لفيراري مع سيارتها الجديدة "اف1-75"، ما يجعل من الصعب الجزم بأي شيء فيما يتعلق بالموقع الذي ستتواجد فيه بالمقارنة مع منافساتها.

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فقال: "يُمكنني تخيّل لماذا بدأ الجميع القيام باستنتاجات وربما محاولة تشكيل الترتيب الهجومي للموسم المُقبل. لكن بالنسبة لنا، فلا نملك أدنى فكرة حول ذلك، وأعتقد بأنه لا أحد يملك فكرة أيضاً عن كمية الوقود أو أوضاع المحرك التي اعتمدها الجميع".

وأضاف: "لذلك لا يمكننا تأكيد أو نفي أننا سعداء أو منزعجون من التجارب، كوننا لا نعلم بالفعل الموقع الذي نتواجد فيه على الإطلاق".

وتابع: "ربما نرى صورة أوضح بعض الشيء في البحرين ونبدأ بتخمين الموقع الذي يتواجد فيه الجميع".

جديرٌ بالذكر أن فيراري تسعى بقوة للعودة إلى صدارة المنافسة، وذلك بعدما أخفقت في تسجيل أي فوز في أيّ من الموسمين الماضيين، وهي الفترة الأطول من دون انتصارات للقلعة الحمراء منذ 1992-1993.

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