ساينز: لوكلير قادرٌ على مجاراة سيارة فيراري "المباغتة" بسهولة أكبر

سيبدأ الإسباني جائزة موطنه الكبرى من المركز الثالث بعد أن تأهّل بفارق 0.416 ثانية عن زميله لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل، بينما تواجد حامل اللقب ماكس فيرشتابن بينهما.

وتحدّدت تلك النتيجة من خلال تعافي لوكلير من التفاف سيارته في لفّته الأولى في القسم الثالث ليُسجّل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في الوقت الذي ألغى فيه فيرشتابن محاولته الأخيرة بسبب مشكلة في نظام "دي آر اس" على سيارته "آر.بي18".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت سيارة "اف1-75" لا ترحم، قبل لوكلير مسؤوليّة الخطأ الذي ارتكبه، وأنّه لم يكن للانزلاق علاقة بالسيارة.

لكنّ زميله ساينز، الذي تفوّق على زميله لوكلير في بطولة 2021، يعتقد بأنّه وجد سيارة فيراري الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة أشبه بحدّ السكين.

وفي ظلّ صعوبة التحكّم في القسم الخلفي على وجه الخصوص، يعتقد ساينز بأنّ قدرات لوكلير الأفضل في التحكّم في السيارة كانت عاملًا مهمًا في الفجوة المبكّرة بينهما.

وقال: "أجد السيارة صعبة المراس بعض الشيء، مباغتة بالمقارنة مع سيارة العام الماضي".

وأضاف: "من الواضح أنّ ذلك أحد الأسباب وراء عدم بلوغي للمجال المناسب بعد. يُمكنني ملاحظة سعادة شارل أكثر داخل السايرة، وهو قادرٌ على اللعب بها أكثر منّي".

وأردف: "يمنحه ذلك أفضليّة زمن اللفّة على حسابي مؤخّرًا. لكنّها سايرة سريعة، وذلك هو الأمر المهم. أحتاج فقط للتعوّد عليها، وعلى الشعور بالإطارات الخلفيّة أكثر. أقوم بعملي في جهاز المحاكاة وعلى الحلبة. أدفع نفسي للتعوّد على هذا التوازن، وسأصل إلى مبتغاي".

وحذّر ساينز من درجات الحرارة العالية في إسبانيا وإضرارها بتقدّمه في ظلّ تآكل الإطارات الخلفيّة سريعًا.

لكنّ سائقَي الحصان الجامح يعتقدان أنّ فيراري "اكتشفت شيئًا ما" بعد محاكاتها الضعيفة للسباق في التجارب الثانية أمسٍ الجمعة.

إذ كان معدّل أزمنة لوكلير على إطارات "ميديوم" في مجريات الجمعة أبطأ بأربعة أعشارٍ من الثانية.

ودفع ذلك فيراري إلى إجراء محاكاة أخرى في التجارب الأخيرة اليوم السبت عوضًا عن التركيز على التحضير للتصفيات مثل الفرق الأخرى.

ويعتقد لوكلير أنّ تلك الخطوة آتت ثمارها قبل السباق: "أجرينا بعض محاكاة المسافات الطويلة في التجارب الثانية، وكانت أفضل بكثير بالمقارنة مع الأمس".

وأكمل: "للأسف لم يكن لدين أيّ معيارٍ آخر لأنّنا كنّا الوحيدين الذين فعلنا ذلك".

واختتم بالقول: "لكن يبدو أنّنا توصّلنا إلى شيء ما. هل سيكون ذلك كافيًا لمجابهة ماكس وتشيكو، لا أعلم. لكنّ الشعور أفضل".