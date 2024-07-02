ساينز لن يُضغط عليه لاتّخاذ قراره بشأن 2025 بالرغم من فقدان ويليامز صبرها
لن يُغيّر الضغط من خيارات 2025 "غير الصبورة" من مقاربة كارلوس ساينز الإبن لمستقبله في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تعهّد الإسباني كارلوس ساينز الإبن بمنح نفسه الوقت الذي يحتاجه لاتّخاذ القرار بشأم مستقبله في الفورمولا 1، وذلك بالرغم من الضغط الذي تُسلّطه عليه الفرق التي تسعى وراء تأمين تشكيلاتها لموسم 2025.
يُتفهّم أنّ الإسباني تلقى عروضًا من ساوبر، وويليامز، وألبين الآن، وذلك في ظلّ توجّهه نحو الفصل الجديد من مسيرته بعد أربعة مواسم في فيراري.
لكنّ طول فترة الانتظار خلق سدادة في سوق السائقين الحالي، حيث تنتظر عدّة فرق خطوته لتحديد خططها التالية.
وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ويليامز بدأت تفقد صبرها وأعادت فتح المحادثات مع خياراتها الأخرى، بالرغم من أنّ الإسباني يبقى في أعلى قائمتها المصغّرة.
وبحديثه بعد منصّة تتويجه في جائزة النمسا الكبرى، قال ساينز أنّه رغب بالاستمتاع بنتيجته قبل التفكير في الخطوة التالية في سوق السائقين.
وقال: "بقدر ما هناك بعض الفرق المتوتّرة أو التي تضغط عليّ، فإنّ لي الوقت للاستمتاع بهذه اللحظة والتواجد على منصّة التتويج".
وأضاف: "سأكون صادقًا ومباشرًا مع الفرق، لكنّه قرارٌ مهمٌ جدًا بالنسبة لي كذلك وأحتاج لأخذ كلّ الوقت اللازم".
وأردف: "وفي حال كان هناك فريقٌ لا يُمكنه الانتظار أو لا يتحلى بالصبر، فلا يُمكنني فعل أيّ شيء حيال ذلك".
واختتم بالقول: "سيكون ذلك مستقبلي، قراري، وسأحاول أن أكون صادقًا قدر الإمكان مع الجميع وأن أمنح نفسي الوقت الذي أحتاجه أيضًا".
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