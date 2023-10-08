ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

كان من المقرر أن ينطلق ساينز من المركز 12 في السباق بعد تصفيات محبطة يوم الجمعة لم يفلح خلالها في الوصول للقسم الثالث.

لكن وقبل ساعة تقريباً من السباق، أعلنت فيراري أن الإسباني لن يشارك مطلقاً بعد مشكلة في نظام الوقود.

ولن تتمكن فيراري من إصلاح المشكلة في سيارة ساينز ضمن الوقت المقرر، حيث جاء في بيان أصدره الفريق: "بسبب مشكلة في نظام الوقود ضمن السيارة، لن يشارك كارلوس في السباق".

بالتالي باتت آمال فيراري في إحراز نتيجة جيدة معلقة على كاهل شارل لوكلير فقط، الذي سينطلق خامساً.