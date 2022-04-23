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ساينز "لم يكن يضغط" قبل حادثته في تصفيات إيمولا

أكد كارلوس ساينز سائق فيراري أنه "لم يكن يضغط" قبيل حادثته في تصفيات جولة إيمولا من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، مؤكداً خشيته أن ما حصل سيكلفه الكثير لبقية الجولة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ساينز "لم يكن يضغط" قبل حادثته في تصفيات إيمولا

تعرض سائق فيراري لحادثة في بداية القسم الثاني للتصفيات، حيث خسر السيطرة على سيارته وخرج عن المسار.

وكان الإسباني يحاول تحسين لفته قبل وصول الأمطار، وبينما كان زمنه كافياً لنقله إلى القسم الثالث، لكنه لم يواصل الحصة.

وذلك يعني أن ساينز سينطلق في سباق السبت القصير من المركز العاشر، بينما سينطلق زميله شارل لوكلير من الصف الأول، بعد أن أكمل التصفيات ثانياً وبفارق ضئيل خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وعبّر ساينز عن تفاجئه من خسارة السيطرة على سيارته بتلك الطريقة، لكنه تحمل المسؤولية الكاملة على ذلك الخطأ.

فقال: "كان هدفي تسجيل لفة سريعة، وكنت أعلم أن الأمطار قادمة".

وأكمل: "بصراحة، كنت أعلم أنني كنت في أول مركزَين طوال الوقت، ولم أكن أضغط كثيراً على الإطلاق. فاجأتني السيارة في ذلك المنعطف".

وتابع: "من الواضح أن ظروف المسار كانت صعبة للغاية، ارتكبتُ خطأ سيكلفني الكثير لبقية الجولة".

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وأردف: "لكن عليّ التفكير بشكل إيجابي: لدي السباق القصير ومن ثم السباق الرئيسي للعودة".

بالمقابل، يعي ساينز أن الضرر على سيارته "يبدو سيئاً" ولن تكون المهمة سهلة على طاقم الفريق في إصلاح الأضرار.

فقال: "اعتذاري الكبير لهم على العمل الإضافي، حان الوقت للتركيز على يوم السبت".

سيارة كارلوس ساينز، فيراري

سيارة كارلوس ساينز، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

ويأتي هذا الخطأ بعد انزلاق ساينز في جولة أستراليا أثناء محاولة التعافي من حصة تصفيات صعبة أدت لانطلاقه تاسعاً على المسار.

وأوضح ساينز أن "الهدف في إيمولا بات الآن يتمحور حول محاولة إنقاذ ما يمكن من النقاط خلال السباق القصير والسباق الرئيسي".

فقال: "لم تنته الجولة بعد، ما زلنا في يوم الجمعة، وأمامنا الكثير من الوقت".

واختتم: "من الواضح أن ما حصل مؤلم حيث كان من المفترض المرور بشكل سهل إلى القسم الثالث، لكن على المسار المبلل لا تعلم ما قد يحصل".

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