ساينز "لم يكن جاهزًا" للمنافسة على اللقب في 2022

انتقل الإسباني إلى فيراري بدءًا من 2021 في ظلّ معاناتها للتخلّص من الجرّ الانسيابيّ المفرط بالنظر إلى تجميد القوانين والسماح بمفتاحي تطوير فقط.

بالرغم من ذلك فقد حلّ خامسًا في بطولة السائقين متقدّمًا بمركزين على زميله شارل لوكلير وأربع منصّات تتويجٍ بالمقارنة مع واحدة لأصيل موناكو.

لكنّ لوكلير ابتعد في الأمام في 2022 مع انتقال الفورمولا واحد إلى حقبة المؤثّرات الأرضيّة، في الوقت الذي كان فيه النصف الأوّل من موسم ساينز ضعيفًا في ظلّ معاناته مع المحور الخلفي المتعنّت لسيارة "اف1-75".

وبحديثه الأسبوع الماضي ضمن حدث إطلاق سيارة "اس.اف-23" الجديدة، قال ساينز: "لم أكن جاهزًا على الأرجح مع سيارة العام الماضي بكلّ صدق".

وأضاف: "لو كنّا ننافس على اللقب بسيارة 2021 لربّما كنت جاهزًا".

وأكمل: "وجدت نفسي في ذلك الموقع مع سيارة العام الماضي. يحدث ذلك. مسيرة سائق الفورمولا واحد طويلة. ستكون هناك سيارات تتناسب معك وتكون قادرًا على تقديم أزمنة مدهشة فيها حتّى من دون الضغط".

وأردف: "وهناك سيارات أخرى تضغط عليها، وتشعر كما لو أنّك تفتقد للقليل، وربّما كنت أفتقد للقليل العام الماضي".

وقال ساينز أنّه احتاج للتأقلم مع المنافسة في المقدّمة مجدّدًا مثلما فعل في فئات التسابق الصغرى. وذلك بعد أن تسابق لصالح تورو روسو، ورينو ومكلارين في وسط الترتيب طوال أعوامه الأولى في الفورمولا واحد.

كما يعتقد ساينز بأنّ سيارة "اف1-75" العصبيّة أجبرته على "التخلي" على أسلوب قيادته الثابت الذي تمتّع به في موسميه مع مكلارين ومن ثمّ عامه الأوّل مع فيراري.

وقال: "هناك جانب الثبات الذي كان يُعتبر أحد أقوى مكتسباتي كسائق. لم أكن أدفع السيارة وأنا أشعر بالثقة والراحة لسببٍ ما في العام الماضي".

واختتم بالقول: "تخليت عن بعض ذلك الثبات الذي جعلني قويًا للغاية في مكلارين وعامي الأوّل مع فيراري".

فيراري اس.اف23 تصوير: فيراري