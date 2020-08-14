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ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي

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ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي
من قبل:
, رئيس التحرير
14-08-2020

قال كارلوس ساينز أنه لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارته مكلارين مع نهاية فترتَي التجارب الحرّة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

عانى ساينز خلال الأسبوع الماضي من مشكلة في عملية تبريد سيارته ما اضطر فريقه مكلارين إلى إحداث بعض الثقوب على سيارته من أجل تفادي هذه المشكلة، بيد أنّ ذلك أثّر سلبًا على الجانب الانسيابي ومنعه من تسجيل النقاط خلال سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.

وقال ساينز يوم أمس الخميس أنه يأمل أن تتمّ معالجة المشكلة خلال التجارب الحرّة في برشلونة من أجل خوض أسبوعٍ عاديّ يتمكّن خلاله من المنافسة على أرضه في إسبانيا.

ولكن أشار السائق الإسباني بأنّ التعديلات التي اعتمدها فريقه لم تُؤتِ ثمارها بعد قائلاً "لم نحلّ المشكلة بعد إذ لا نزال نرى بعض الفروقات بين السيارتَين، حيث يجب تبريد سيارتي بشكل أكبر وهو ما يكلفني خسارة المزيد من الوقت".

وأضاف "لذلك لم نجد الحلّ النهائي لهذه المشكلة بعد. نحن لا نزال بحاجة إلى مواصلة البحث لا سيما وأننا قمنا بتغيير كُلّ شيء تقريبًا في السيارة. لذلك بدأنا في نفاد الأشياء التي بإمكاننا تعديلها، ولكني آمل أن نتمكّن من إيجاد السبب الرئيسي والذي سيمنحنا الإجابة. ولكن الأمر صعب في الوقت الحالي".

أشار عدّة سائقين بأنّ الحرارة المرتفعة في إسبانيا ستدفع السائقين إلى الاعتناء وإدارة الإطارات بطريقة ذكية على الرغم من عدم معاناتهم مع مشكلة "التحبحب" كما حدث في سيلفرستون خلال الأيام الأخيرة.

وتعليقًا على ذلك، قال ساينز "لم نرَ ظاهرة التحبحب على الإطارات كما حدث في سيلفرستون، لذلك هناك هامش أكبر هنا. ولكننا نرى تآكلاً وارتفاعًا بحرارة الإطارات. لذلك سيكون أسبوعًا مخادعًا لا سيما وأننا لم نجد حلاًّ للمشاكل التي واجهتنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ ساينز وخلال جميع مشاركاته في إسبانيا منذ العام 2015 تمكّن من تسجيل النقاط على الدوام في جائزة بلاده الكبرى إذ أحرز أفضل نتيجة له عامي 2017 و2018 بإنهائه للسباق في المركز السابع.

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الكاتب خضر الراوي

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