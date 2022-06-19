ساينز "لم يترك إنشًا إلى الحواجز" في معركته مع فيرشتابن في كندا

بدا فيرشتابن بطل العالم مُحكمًا سيطرته على السباق في مراحله الأولى، لكن سيارة أمان متأخرة إثر حادثة يوكي تسونودا عند المنعطف الأول زادت من إثارة الحدث.

حيث استغل ساينز - الذي كان من دون توقف بعد - سيارة الأمان ليتوقف ويخرج خلف فيرشتابن لإعادة الانطلاقة على إطارات هارد أجدد بخمس لفات.

وبينما بدا ساينز أسرع بعض الشيء وتمكن من البقاء ضمن نطاق "دي آر اس" خلف الهولندي، لكنه لم يملك الوتيرة لتجاوز سائق ريد بُل على المقطع المستقيم للحلبة بسبب أفضلية السرعة القُصوى لسيارة العلامة النمساوية.

وبالرُغم من استعماله الدي آر اس والاستفادة من بطاريته في المقطع الأخيرة، عبر ساينز خط النهاية ثانيًا خلف فيرشتابن الذي احتفل بفوزه السادس هذا الموسم، بينما ما يزال الإسباني يلاحق فوزه الأول.

"كنت أضغط بكامل سرعتي. لم أترك إنشًا للحواجز تحت الكبح. كنت أضغط بكل ما لدي مع البطارية. جربت كل شي لتجاوز ماكس" قال ساينز.

وأضاف: "لكننا لم نملك اليوم الوتيرة الكافية للاقتراب منه عند المنعطف الحاد ومن ثم الاقتراب أكثر عند المنعطف المزدوج".

وتابع: "الأمر الإيجابي هو أننا كنا أسرع، كنا أسرع طوال السباق. لكن كان ذلك القدر الصغير الذي كنا بحاجة له للتجاوز هنا".