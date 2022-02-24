ساينز: لسنا قريبين مطلقًا من السعي وراء الأداء في تجارب برشلونة

أكمل شارل لوكلير يومًا آخرًا خاليًا من المشاكل بالنسبة للحظيرة الإيطاليّة من خلال تصدّر مجريات اليوم الثاني اليوم الخميس، وذلك بعد أن تفوّق عليه لاندو نوريس سائق مكلارين بفارقٍ طفيفٍ للغاية في اليوم الافتتاحي.

لكن بالرغم من أنّ ثبات تقديم فيراري لأزمنة جيّدة دفع البعض لاعتبار أنّها الوحيدة التي حقّقت خطوة جيّدة إلى الأمام مع سيارتها لموسم 2022، يحرص الفريق على دحض تلك الأفكار.

ويعتقد ساينز، الذي حلّ خامسًا في المجمل اليوم الخميس، أنّ الأزمنة من التجارب ليست مهمّة في النهاية لأنّ الفرق لا تسعى وراء الأداء في الوقت الحاضر.

وقال الإسباني: "كانت بداية جيّدة على صعيد الموثوقيّة. تمكّنا من إكمال يومٍ ونصفٍ من دون أيّ مشكلة تقريبًا، وهي بداية مشجّعة لنا، لهذا السبب نحن هنا في برشلونة".

وأكمل: "لسوء حظّكم أنتم فإنّ ذلك ليس حماسيًا للغاية لأنّنا لسنا قريبين مطلقًا من حدود السيارة أو السعي وراء الأداء. لكنّنا نُكمل اللفّات، وأكملناها بشكلٍ جيّد".

وفي حين أنّ الفرق المنافسة بدت واعية بمدى موثوقيّة فيراري حتّى الآن، قال ساينز أنّ هذين اليومين لم يبدوا بارزين على وجه الخصوص بالنسبة له.

وقال حيال ذلك: "لا تبدو بداية جيّدة على صعيد الشعور، لكنّها بداية طبيعيّة. سأدعوها ببداية طبيعيّة لأنّنا لم نواجه أيّ مشكلة حتّى الآن، تمكّنت من إكمال المخطّط بأكمله".

وأردف: "ومثلما قلت فلا أعلم إن كان ذلك جيّدًا أم سيّئًا لأنّ هذه سيارات فورمولا واحد، تُضيف الوقود أو تقلّصه ويُمكنك أم تُصبح أسرع أو أبطأ بثلاثة أو أربع ثوانٍ. لذا أين نحن ضمن ذلك المجال؟".

واختتم بالقول: "إن كنت في الوسط فأين هم الآخرون؟ من المستحيل توقّع ذلك".